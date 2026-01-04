Protección Civil llama a la precaución ante las posibles nevadas en Cataluña durante las cabalgatas de Reyes
El servicio de emergencia alerta de cinco días de “frío intenso” con valores por debajo de los habituales
La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha explicado este domingo que la previsión de nieve esperada para la noche de este domingo y este lunes “se rebaja un poco”, aunque ha reiterado la necesidad de mantener la precaución en la movilidad y adelantar los desplazamientos para asistir a las cabalgatas de Reyes si es posible. La previsión es que continúa activa la posibilidad de que aparezca nieve en cotas bajas.
En declaraciones a los medios desde el Departamento de Interior, Solé ha afirmado que no se espera un grosor de nieve superior a los cuatro o cinco centímetros en el nordeste de Catalunya y la zona prelitoral de Barcelona y Girona y posibilidad de precipitaciones de nieve “muy leves” en Terres de l’Ebre (Tarragona) y el Camp de Tarragona.
En todo caso, la responsable de Protección Civil ha reiterado el aviso a la población para que se informe de la situación meteorológica en caso de realizar desplazamientos, debido a las precipitaciones en forma de agua o nieve. En ese sentido, ha advertido que se esperan cuatro o cinco días de “frío intenso” que, dice, puede estar bastante por debajo de los valores habituales para esta época. Protección Civil trabaja de forma coordinada con Bomberos, Mossos d’Esquadra y Agentes Rurals, entre otros.
Las temperaturas mínimas podrían quedarse en los 0 grados en el litoral, entre -3 y -8 grados en la zona prelitoral y entre -8 y -12 grados en puntos del Pirineo. Paralelamente, se prevé una situación de fuerte oleaje en la zona del Empordà (Girona), así como rachas de viento intensas. “Mucha vigilancia con las actividades cercanas al litoral”, ha destacado Solé, teniendo en cuenta el temporal que tuvo lugar en Navidad.
