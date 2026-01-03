Protección Civil alerta de nevadas en cotas bajas en Barcelona y Tarragona
El Ejecutivo activa el plan Neucat y aconseja adelantar la vuelta por la dificultad de la movilidad la víspera de Reyes
La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha alertado de la posibilidad de que este domingo y lunes se produzcan nevadas en cotas bajas en Barcelona y Tarragona, así como episodios de viento y oleaje en Girona. En declaraciones a los medios de comunicación este sábado, Solé ha indicado que las nevadas podrán producirse en la Cataluña central, el Prelitoral y también el Litoral de Barcelona y Tarragona, aunque no se prevén grosores importantes.
Ante esta situación, el Govern activará en alerta el plan Neucat al sostener que puede nevar a cota cero desde el domingo hasta el lunes por la noche. La previsión es que la nevada pueda empezar a partir de las 19.00 horas de este domingo con un espesor de dos centímetros de nieve en cotas de 400 metros y de cero en las inferiores a 200 metros, es decir, que no llegaría a cuajar. Paralelamente, Protección Civil ha activado el Procicat por fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà.
Solé también ha alertado de que las nevadas coincidirán con un día de elevada movilidad dado el regreso de muchas familias de las vacaciones para presenciar las Cabalgatas de los Reyes Magos en muchas poblaciones. De este modo, ha recomendado adelantar en la medida de lo posible la vuelta casa, ya que está previsto que el periodo de mayor incidencia será el lunes por la mañana, lo que puede dificultar la conducción.
En caso de desplazamiento durante el episodio de nieve, ha recomendado priorizar las vías principales, así como ir bien equipados, con suficiente combustible y teléfono móvil cargado por si hace falta avisar de alguna situación de peligro. El Servei Català de Trànsit ha alertado en concreto de afectaciones en el eje Pirenaico/N-260 y todas las vías perpendiculares: C-38, C-17,C-16, C-14 y N-230, el eje C-25/A-2 y las vías perpendiculares: C-37,C-16, C-59, C-14, N-240 y AP-2.
