El temporal dispara hasta el 82% las reservas de agua de las cuencas internas de Cataluña

Aumentan 11 puntos en una semana y se duplican respecto al año pasado, mientras que los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 57 %

El temporal que ha barrido Cataluña esta última semana ha disparado hasta el 82% las reservas de agua de las cuencas internas, cuando el pasado lunes estaban al 70,5%, lo que supone un incremento de 11 puntos. Los datos publicados este lunes por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) constatan que el conjunto de los embalses de las cuencas internas catalanas han pasado de tener 478 hectómetros cúbicos a 552 en tan solo siete días. La larga sequía situó los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área metropolitana y a Girona y su entorno, en un 34,5% en la misma época del año pasado

Destacan el embalse de Darnius Boadella, que está al 77,3% de su capacidad (59% el pasado lunes); el de Sau, al 67,2% (frente al 41,4%); Susqueda, al 98,6% (frente al 91,9%); La Baells, al 80,2% (77,5% la semana pasada) y La Llosa del Cavall, al 81% (frente al 79,9%). Por otro lado, Sant Ponç está al 79,6% (la semana pasada estaba al 79,8%); Foix, al 88,7% (frente al 76,3%); Siurana, al 15% (12,6% el pasado martes) y Riudecanyes, al 42,7% (frente al 34,4%).

Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 57 % de su capacidad, con 4.481 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en total, y se mantienen en unos registros similares a los de la semana anterior, según los datos publicados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En la misma semana del año pasado sumaban 5.895 hectómetros cúbicos, correspondientes al 76 % de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años se sitúa en el 63 %, con 4.946 hectómetros cúbicos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este lunes las obras del pantano de Els Guiamets (Tarragona). El proyecto garantizará el regadío de la comarca del Baix Priorat mediante la conexión con el río Ebro, además de solucionar los problemas de filtraciones que padece. Los agricultores de la zona se abastecen de este pequeño embalse, pero la sequía extrema entre 2023 y 2024 impidió el riego y les llevó a una total falta de ingresos cuando las reservas no superaban el 10%.

La obra, impulsada y ejecutada por la CHE, ha contado con una inversión de 5,9 millones de euros, dotará de autonomía a los regantes, ya que la comunidad necesita que el embalse esté al 30% para poder regar. Actualmente se encuentra al 42% de su capacidad. “El compromiso y el enfoque del Govern es hacer las obras cuando llueve. No porque llueva está todo resuelto, nos preparamos mejor para no depender de la lluvia y poder tener la actividad agraria a pleno rendimiento”, ha afirmado Illa.