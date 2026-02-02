Rodalies arranca la semana con cortes en 10 puntos

La novedad de este lunes es que se recupera la circulación de los regionales entre Figueres y Portbou

Los trenes de la red de Rodalies de Catalunya circulan este lunes con incidencias en 10 puntos y con decenas de tramos en los que la velocidad está limitada por problemas en las vías. Adif, Renfe y la Generalitat se habían conjurado para que el servicio volviera hoy a la normalidad tras dos semanas de caos por el accidente mortal de Gelida (Barcelona) y los efectos de las últimas lluvias. Sin embargo, entre las líneas más utilizadas, hoy solo funciona con normalidad y sin restricciones la R2 y la R2Sud.

Adif y Rodalies comunicaron ayer pasadas las nueve de la noche que el esperado regreso a la normalidad no podría realizarse hoy, pese a los intensos trabajos de los técnicos de los últimos días.

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha destacado este lunes que se garantiza la movilidad en todas las líneas, ya sea en modo ferroviario o en autobús. “Se sigue trabajando de forma conjunta en Adif y Renfe para ir a recuperando progresivamente los distintos tramos afectados en la red”, ha añadido este lunes en una atención a los medios desde la estación de Sants de Barcelona.

Adif continúa trabajando en la R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa). Se presta servicio en tren hasta Blanes y en autobús entre Blanes y Maçanet, ya que todavía no se ha estabilizado el deslizamiento que se produjo el pasado 23 de enero. Los regionales de Girona han recuperado el servicio en tren entre Figueres y Portbou.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circulará sin cortes. En la R2 Sur (la que une Sant Vicenç de Calders con la estación de França) seguirá reducida la frecuencia de trenes, dos por sentido y hora, debido a una incidencia en la vía entre Bellvitge y Sants.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) queda suprimida a nivel ferroviario. El pasado octubre la R3 inició un corte ferroviario sin precedentes para desdoblar algunos tramos. A causa de esas obras, los trenes entre Fabra i Puig y La Garriga no circulaban y eran sustituidos con autobuses. A raíz de la actual crisis de seguridad, las lanzaderas se hacen cargo del servicio entre Fabra i Puig y Puigcerdà, toda la línea.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona, Sabadell y Terrassa) es donde tuvo lugar el accidente de Gelida que se cobró una víctima mortal el pasado 20 de enero. Este lunes seguirá el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes circularán con normalidad y, después, se irá en autobuses entre Terrassa Estació del Nord a Manresa.

Los cortes ferroviarios también afectarán a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera, que se realizará en autobús. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre y entre Reus y Vinaixa se realizarán por carretera, al igual que entre Reus y la Plana Picamoixons.

Adif anunciaba este domingo que seguía trabajando en 31 puntos distribuidos en todas las líneas de Rodalies para proteger trincheras y taludes, además de acondicionar vías. La empresa pública afirma que se van “incorporando nuevas actuaciones en función de las inspecciones”, y que hasta este domingo se han hecho más de 400 inspecciones. Esos controles merecen “especial atención” en tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y que continúan por zonas con más trincheras o taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellbisbal-Mollet).