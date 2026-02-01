Rodalies volverá a arrancar la semana con cortes y recolocando a los pasajeros en autobuses

El servicio de Rodalies volverá arrancar la semana sin la normalidad que perdió el pasado 20 de enero, cuando un maquinista en prácticas perdió la vida a causa de un desprendimiento de tierras en la línea ferroviaria a su paso por Gelida. Renfe, Adif y la propia Generalitat lo han intentado, pero es tal el número de deficiencias que presenta la infraestructura que los 400.000 usuarios diarios todavía tendrán que esperar días en los que los trenes acumularán reducciones drásticas de velocidad en casi dos centenares de puntos de la red, además de tener que cubrir con autobuses otros tramos en los que se trabajan y hacen imposible su paso.

El Ministro de Transporte, Óscar Puente, admitió el jueves en el Senado: “Rodalies es un servicio pésimo”. Del jueves al lunes poco se ha podido mejorar ese servicio. La última semana de enero las diferentes líneas han circulado de forma intermitente y con 11 tramos por carretera. La primera semana de febrero no comenzará mucho mejor. A la espera de que Renfe y Adif acuerden este domingo cuál es el listado definitivo de zonas afectadas, EL PAÍS ha confirmado que varias líneas no reabrirán. Por ejemplo, no prestará servicio la R8 (que une Martorell y Granollers pasando por Sant Cugat y Cerdanyola Universitat). El principal problema de esta línea son los trabajos que se efectúan en un túnel en Rubí, una obra que incomunica el tráfico ferroviario de mercancías entre España y Francia y que tardará semanas en reabrirse.

Adif continúa trabajando en la R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) pero, según fuentes cercanas a la empresa, no es probable que se levante el corte entre Blanes y Maçanet, ya que todavía no se ha estabilizado el deslizamiento que se produjo el pasado 23 de enero. Previsiblemente, los usuarios tengan que realizar ese tramo en carretera. También se trabaja en solventar las deficiencias de los regionales de Girona con el corte y servicio por carretera entre Figueres y Portbou.

La R2 (una de las principales línea de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circulará sin cortes.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) es una gran incógnita. El pasado octubre la R3 inició un corte ferroviario sin precedentes para desdoblar algunos tramos. La línea estará cortada entre L’Hospitalet y La Garriga desde octubre y hasta mayo de 2026. En mayo se iniciará la segunda fase del proyecto, el tramo cortado será menor —entre Mollet-Santa Rosa y La Garriga— y las obras se alargarán hasta enero de 2027. Un corte ferroviario de 16 meses que obligaba a miles de pasajeros a recurrir a otros transportes públicos o al vehículo privado. El pasado lunes se decidió cortar toda la línea ferroviaria al considerar que el tramo de Vic a Puigcerdà era peligroso e iniciarse unas actuaciones urgentes. El tramo de la R3 que no está afectado por el corte es el que tiene menos usuarios y, a la vez, el que transcurre por el Pirineo. Se da la circunstancia de que la R3 no dispone ahora de máquina quitanieves por lo que la reapertura del tramo circulable sobre vías es todavía una incógnita.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) es donde tuvo lugar el accidente de Gelida que se cobró una víctima mortal. Fuentes sindicales de Adif aseguran que este lunes seguirá el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes circularán con normalidad y, después, es muy probable que se necesiten autobuses entre Terrassa Estació del Nord a Manresa.

Los cortes ferroviarios también afectarán, según las mismas fuentes, a los regionales entre Manresa y Cervera y a los trenes regionales de Tarragona entre Reus y Riba Roja d’Ebre y entre Reus y entre Reus y Vinaixa.

La Generalitat tiene tan claro que el servicio de este lunes necesitará de refuerzos por carretera que ha contratado 61 autobuses más, llegando a reforzar la flota de autobuses hasta 230 unidades. Unos autobuses que han llegado de otros puntos de España, como ocho procedentes de Mallorca.