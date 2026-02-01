Rodalies opera de nuevo este domingo con cortes parciales y limitaciones de velocidad

Usuarios de Rodalies en los andenes de la estación de Sants el pasado 25 de enero, en plena crisis ferroviaria en Cataluña.

Los trenes de Rodalies de Renfe han iniciado este domingo el servicio con los mismos problemas que ayer y anteayer: continúan los trabajos de reparación de la infraestructura y en 179 puntos más peligrosos los maquinistas tienen que reducir la velocidad de marcha para garantizar la seguridad. Las consecuencias: las frecuencias se ven alteradas y los autobuses pueden ser la mejor alternativa en muchos tramos y obligados en otros donde la conexión ferroviaria está fuera de servicio.

Una de las cuestiones que se conocerá hoy es si los trabajos que llevan a cabo los operarios desde hace días avanzan a la velocidad necesaria para, como dijo ayer el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, para dar un poco más de normalidad al servicio mañana lunes. Habrán pasado ya 13 días desde que el servicio de trenes de corta distancia en Cataluña se sumiera en un caos de incidencias, información y seguridad tras el accidente mortal que acabó con la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida tras el desprendimiento de un terraplén.

Este domingo, la R1 sigue circulando solo entre L’Hospitalet y Blanes con limitaciones de velocidad que provocarán probablemente demoras en las frecuencias programadas. Se presta servicio alternativo en autobús entre Blanes y Maçanet-Massanes.

La Generalitat ha informado la mañana de este sábado que la circulación en la R2 avanza con limitaciones de velocidad, por lo que son probables los retrasos en los horarios. En la R2 Sur los trenes con origen y destinación en Sant Vicenç efectuarán parada en todas las estaciones, por lo que se aconseja consultar los horarios y solo circulan dos trenes por hora y sentido, la mitad de lo que es habitual entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona.

La R3 presta el servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig y en autobús el resto del trayecto hasta Puigcerdà.

La R4, protagonista del fatal accidente de Gelida que provocó el fallecimiento de un aprendiz de maquinista, sufre demoras de más 30 minutos entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia. Entre Sant Sadurní y Martorell Central, no hay trenes y la conexión se efectúa a través de lanzaderas de autobús, como en el tramo Terrassa Estació del Nord-Manresa. Asimismo, hay limitaciones de velocidad en las vías entre Martorell Central y Terrassa Central, lo que provoca demoras en las frecuencias

La R8, justo donde se encuentra el túnel de Rubí que no deja fluir el tráfico ferroviario de mercancías, continúa sin servicio.

Los trenes regionales tanto del sur como del norte de Cataluña continúan con restricciones y tramos cortados. En Girona la R11 tienen cortes y servicios por carretera entre Figueres y Portbou. La R13 y R14 mantienen el recorrido en autobús entre Sant Vicenç de Calders y Lleida. La RL4 presta servicio de autobús entre Lleida y Cervera. En el sur, las líneas de Tarragona tienen servicio por carretera entre Reus y Riba-Roja d’Ebre y La Plana de Picamoixons.