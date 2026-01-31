La recuperación total de Rodalies se demora por la dificultad de las obras de reparación

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió el jueves en el Senado que el de Rodalies es un servicio “pésimo”. Este viernes, la red ferroviaria catalana comenzaba la jornada haciendo gala del calificativo: retrasos, cancelaciones y 11 tramos que siguen sin servicio por las reparaciones urgentes que deben afrontar. Pero esta situación puede alargarse más de lo previsto inicialmente. Si la Generalitat, Renfe y Adif preveían recuperar la normalidad este lunes, todo apunta a que no será así. Este viernes, tanto Adif como la propia Generalitat comenzaron a señalar que no podrán abrir todos los puntos controvertidos, por lo que los servicios en autobús se cronificarán varios días (podrían ser semanas) en algunas líneas de Rodalies.

Los problemas no han surgido solo en los 11 puntos donde están vigentes cortes totales del tráfico. Hay hasta 155 puntos más donde los trenes tienen que frenar por la situación dudosa de la infraestructura y esto provoca retrasos añadidos.

Todavía no se sabe qué podrá reabrir exactamente el lunes. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones en TV3, aseguró este viernes que el “objetivo es que la mayoría de cortes” ferroviarios hayan finalizado la próxima semana y el lunes se restablecerá el servicio con cierta normalidad. El consejero, sin embargo, no pudo garantizar que todos los puntos afectados por esta crisis de seguridad ferroviaria estuvieran abiertos el lunes como pretendía Paneque. Al ser preguntado el operador de las líneas, el mensaje es similar. Un portavoz de Adif decía ayer que, a falta de 48 horas para el lunes no se podía concretar qué se va abrir y qué no. De hecho, uno de los puntos que más preocupa a Adif son los trabajos de la R8 en un túnel de Rubí. En esta infraestructura, además de verse afectado el paso de trenes de pasajeros, está totalmente interrumpido el de mercancías, lo que imposibilita el tráfico entre los puertos y Francia. Varias fuentes consultadas aseguran que este tramo no se reabrirá el lunes y, de hecho, vaticinan que tardará varios días – “incluso semanas”- en ser operativo.

Los maquinistas mantienen que no será el único tramo que no reabra el lunes y, además, en los puntos afectados que se restituyan se circulará mucho más lento. Adif estableció, a principios de semana, limitaciones temporales de velocidad en 155 puntos de la red de Rodalies. La empresa pública de infraestructuras ferroviarias ha admitido la existencia de estos puntos e, incluso otros, ya que “las limitaciones de velocidad pueden ir variando dependiendo de las inclemencias meteorológicas”.

Joan Carles Salmerón es el director de Terminus Centro de Estudios del Transporte. “Adif sabe que la urgencia está en los tramos cortados y no tanto en algunos de los tramos de limitación temporal de velocidad que se arrastran desde hace meses. De hecho, de los 155 tramos hay 31 que son muy graves y que se instauraron hace semanas”, admite. Respecto a la posible normalización del servicio el próximo lunes, Salmerón es pesimista. “El túnel de Rubí está roto y no hay una respuesta de cuando se actualizará. La red de Rodalies está tan débil por la falta de inversiones que no se reabrirán todos los tramos el lunes. Además, hay que aprovechar estos parones para realizar reparaciones más a fondo”, concluye. Arnau Comajoan, de la Asociación por la Promoción del Transporte Público (PTP), también da por hechos los retrasos en la reapertura. “Lo único que pedimos es que se aprovechen estos cortes para realizar el máximo de obras de emergencia aprovechando que no hay servicio”, apunta.

Se trata de reparaciones urgentes en una red que acumula graves déficits de inversión y eso que el pasado año se batieron récords de financiación. De hecho, la licitación de obras pública en Cataluña aumentó durante 2025 un 17,4 % respecto al año anterior, con una inversión total de 4.000,8 millones de euros, según ha informado este viernes la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

R3, la línea cortada del pirineo que no tiene quitanieves

El pasado octubre la R3 de Rodalies (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà / La Tor de Querol pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) comenzó un corte ferroviario sin precedentes. La línea estará cortada entre L’Hospitalet y La Garriga desde octubre y hasta mayo de 2026. En mayo se iniciará la segunda fase del proyecto, el tramo cortado será menor —entre Mollet Santa Rosa y La Garriga— y las obras se alargarán hasta enero de 2027. Un corte ferroviario de 16 meses que obligaba a miles de pasajeros a recurrir a otros transportes públicos o al vehículo privado. El pasado lunes se decidió cortar toda la línea ferroviaria al considerar que el tramo de Vic a Puigcerdà era peligroso e iniciarse unas actuaciones urgentes. Hoy, en decenas de kilómetros de la R3 por el Pirineo la vía ha desaparecido sepultada por la nieve caída los últimos días. Cuando se quiera hacer el sistema ferroviario se topará con otro problema: no hay quitanieves en la R3.

Salmerón asegura que, hasta 2005, la R3 había tenido maquinas quitanieves ferroviarias. “Eran quitanieves de los años 60 que no se utilizaban casi nunca. Con la separación de Renfe y Adif se vandalizaron estas máquinas y dejaron de funcionar. Una está en el museo de Vilanova y otra en Ripoll”, aclara el director de Terminus Centro de Estudios del Transporte. Desde entonces, lo que hacía Adif era subir por la R3 una locomotora de mercancías con palas quitanieves. “Ahora es imposible, porque la línea está cortada y aislada”, lamenta Salmerón. Un maquinista asegura a EL PAÍS que si reabren el tramo de vía de la R3 deberán de subir “por carretera” una máquina quitanieves debido a la gran cantidad de nieve acumulada en la línea del pirineo. Adif mantiene que la empresa tiene máquinas quitanieves aunque no aclara cómo quitaría el grosor de la nevada en el tramo norte de la R3 totalmente aislado del resto de Rodalies.