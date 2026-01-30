Los trenes de Rodalies acumulan nuevos retrasos este viernes por las limitaciones de velocidad y los cortes en 11 puntos

El Ministro de Transporte, Óscar Puente, admitió ayer en el Senado: “Rodalies es un servicio pésimo”. Este viernes por la mañana, la red ferroviaria catalana ha comenzado ese “pésimo” servicio con las habituales incidencias y con cortes en los 11 tramos en los que, desde el lunes, hay que realizar en autobús por reparaciones de la infraestructura. Además, las limitaciones de velocidad establecidas por Adif en 155 puntos de la red -donde ha habido incidencias o hay problemas de seguridad- ha reducido el acelerador de los trenes en más de 100 kilómetros ralentizando el servicio.

Este viernes, la R1 se recupera de una incidencia, a primera hora, en la infraestructura entre el Clot y Badalona que ha solucionado Adif. El tren sigue circulando solo entre L’Hospitalet y Blanes y hay servicio alternativo en autobús entre Blanes y Maçanet-Massanes.

La R2 Sur sufre, a primera hora de la mañana, demoras de más de 20 minutos por una incidencia. Los trenes con origen y final en Sant Vicenç paran en todas las estaciones. También sufren alteraciones en la frecuencia de paso los trenes de la R2 y la R2 Nord.

La R3 continúa sin servicio. La R4, donde tuvo lugar el accidente de Gelida que se cobró una víctima mortal, ha comenzado el día con alteraciones en las frecuencias de paso entre Sant Vicenç y Sant Sadurní d’Anoia. Sigue el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes tienen demoras de 15 minutos y luego continúa el servicio alternativo de Terrassa Estació del Nord a Manresa.

La R8, justo donde se encuentra el túnel de Rubí que no deja fluir el tráfico ferroviario de mercancías, continúa sin servicio. En la R11 los trenes entre Barcelona Sants y Figueres tienen demoras de más de 30 minutos mientras que de Figueras a Portbou el servicio es por carretera. El resto de regionales del sur cuentan con los servicios por carretera entre Sant Vicenç de Calders y La Plana Picamoixons Vinaixa y entre Reus La Plana Picamoixons Vinaixa, además de demoras de más de 30 minutos.

Los regionales del norte, Girona, tienen demoras y servicio alternativo entre Figueres y Portbou.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones en TV3, ha dicho -este viernes- que el “objetivo es que la mayoría de cortes” ferroviarios hayan finalizado la próxima semana y el lunes se restablecerá el servicio con cierta normalidad y sin la mayoría de los 11 cortes de servicio. “Nosotros decidimos que Adif destinara 50 equipos técnicos vigilando, las 24 horas, los taludes peligrosos. Todos los puntos han sido revisados. Exigimos soluciones para reprender el derecho a la normalidad”, ha reconocido.

A Dalmau le parece “humilde” que el ministro de Transportes, Óscar Dalmau, calificará el servicio de Rodalies como “pésimo”. El consejero ha lamentado el “error en prioridades” que ha habido durante décadas invirtiendo en la alta velocidad y no en Rodalies.

“Las soluciones pasan por inversiones en vías, trenes y gestión. Ahora se están haciendo tantas obras que causan incidencias. Solo superaremos décadas de desinversión con muchos años de inversión”, ha concluido Dalmau.

El consejero de Presidencia ha admitido que querría que Rodalies fuera al 100% una competencia de la Generalitat. Dalmau ha criticado a los gobiernos autonómicos anteriores por no haber presionado más para conseguir la competencia total ferroviaria.