Rodalies arranca el servicio este sábado con problemas de frecuencias por los límites de velocidad

Adif sigue trabajando en el mantenimiento de la infraestructura y los trenes tienen que frenar en casi dos centenares de puntos de la red

El servicio de Rodalies de Renfe ha arrancado este sábado el servicio con toda la normalidad que permiten las incidencias en las que se trabajan desde que hace diez días estallara su mayor crisis de seguridad en todas las líneas, con la R3 sin servicio, 11 tramos de vías cortados y realizando muchos tramos por carretera. Mientras Adif trata de solventar las anomalías en la infraestructura, larvadas por años de déficit inversor y las precipitaciones de las últimas semanas, muchos tramos siguen cubriéndose con transporte alternativo de autobuses mientras que en las vías se ha limitado la velocidad a casi dos centenares de puntos de la red. Protecció Civil, además, ha intensificado las alertas por los fuertes vientos que barren el litoral y el prelitoral central y sur de Cataluña, con vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora, por lo que ha llamado a extremar las precauciones en la movilidad.

La R1 sigue circulando solo entre L’Hospitalet y Blanes con limitaciones de velocidad que provocarán probablemente demoras en las frecuencias programadas. Se presta servicio alternativo en autobús entre Blanes y Maçanet-Massanes.

La Generalitat ha informado la mañana de este sábado que la circulación en la R2, con solo dos convoyes por hora y sentido, avanza con limitaciones de velocidad, por lo que son probables los retrasos en los horarios. En la R2 Sur los trenes con origen y destinación en Sant Vicenç efectuarán parada en todas las estaciones, por lo que se aconseja consultar los horarios.

La R3 presta el servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig y en autobús el resto del trayecto hasta Puigcerdà.

La R4, protagonista del fatal accidente de Gelida que provocó el fallecimiento de un aprendiz de maquinista, sufre demoras de más 30 minutos entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia. Entre Sant Sadurní y Martorell Central, no hay trenes y la conexión se efectúa a través de lanzaderas de autobús, como en el tramo Terrassa Estació del Nord-Manresa. Asimismo, hay limitaciones de velocidad en las vías entre Martorell Central y Terrassa Central, lo que provoca demoras en las frecuencias

La R8, justo donde se encuentra el túnel de Rubí que no deja fluir el tráfico ferroviario de mercancías, continúa sin servicio.

Los trenes regionales tanto del sur como del norte de Cataluña continúan con restricciones y tramos cortados. En Girona la R11 tienen cortes y servicios por carretera entre Figueres y Portbou. La R13 y R14 mantienen el recorrido en autobús entre Sant Vicenç de Calders y Lleida. La RL4 presta servicio de autobús entre Lleida y Cervera. En el sur, las líneas de Tarragona tienen servicio por carretera entre Reus y Riba-Roja d’Ebre y La Plana de Picamoixons.