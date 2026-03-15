Barcelona estudia cómo construir más estaciones de autobús ante el ‘boom’ del transporte por carretera

Los autobuses interurbanos que llegan o se van de Barcelona alcanzaron, en 2024, cifras récord: más de 82 millones de viajes en Cataluña y unos 54 millones dentro de los municipios del área metropolitana. Las sucesivas crisis de Rodalies han provocado un auténtico auge del transporte público por carretera y eso se nota en las calles más céntricas de la ciudad, donde se acumulan pasajeros en busca de autobús. Todas las previsiones apuntan a que este transporte continúe creciendo y el Ayuntamiento y la Generalitat aseguran que su aspiración es ponerle orden. El objetivo de ambas administraciones es construir, en los próximos años y si se aprueban los presupuestos, varias estaciones en la plaza de Espanya, la Diagonal, Gran Via o la Sagrera. A poder ser, las estaciones serán subterráneas para que los vehiculos dejen de invadir las calles de la ciudad.

Antoni Balmón, vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona además de alcalde de Cornellà, advirtió en diciembre que la “actualización” de Rodalies podía tardar décadas y señaló que la única manera de “paliar el colapso de la movilidad” era “incorporando más autobuses”. Solo un mes más tarde —el 20 de enero— se produjo el accidente de Gelida provocando la mayor crisis ferroviaria de Cataluña con líneas cortadas, días sin servicio y casi 400 autobuses transportando a pasajeros que han quedado desamparados por las jornadas consecutivas de caos en las que esta sumido el ferrocarril.

Han llegado a Cataluña autobuses procedentes de otros puntos de España con algunos conductores contratados en Sudamérica por la falta de chóferes y la propia Renfe ha anunciado que creará su propia empresa de autobuses. Es tal la cifra de transportes alternativos que la empresa ferroviaria tiene que contratar, que ahora aspira a ahorrarse millones de euros creando su propia compañía de autobuses y dejar así de depender de otras empresas.

El autobús está cada vez más presente en Cataluña, pero el gran problema es dónde colocar tanto autocar dentro de Barcelona. La presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y teniente de alcalde de movilidad en el Ayuntamiento, Laia Bonet, mantenía el pasado 27 de febrero en un artículo en este diario: “El autobús interurbano mueve ya más personas hacia Barcelona que Rodalies: 380.000 viajes diarios frente a los 260.000 del tren. El cambio de hábitos parece ya claro: la falta de confianza en el tren ha hecho que muchos usuarios elijan el autobús porque saben que con él sí llegarán a la hora. Y no es un cambio pasajero. La virtud del bus es que puede llegar a rincones y barrios donde el tren nunca llegará”. Con esos datos sobre la mesa, Bonet anunciaba que la ciudad debería optar por construir “nuevos nodos de conexión en puntos clave como Fabra i Puig o la plaza de Espanya, con el objetivo de que el nuevo tráfico de autobuses pueda convivir con el día a día”.

El Departamento de Territorio de la Generalitat admite un crecimiento del uso de autobuses. Fuentes de la conselleria aseguran que están analizando “los diferentes corredores de entrada a la ciudad y el papel de los intercambiadores para optimizar la calidad del servicio y la capacidad de respuesta”. Entre los objetivos a medio plazo que la Generalitat estudia está el de “construir más carriles bus y bus-VAO” en las diferentes entradas de la ciudad al igual que “ampliar el corredor sur de la C-32 por la Gran Via”.

Presupuestos

La Generalitat considera indispensable mantener la estación del Nord y abrir pronto otra estación de autobuses en la Sagrera que conectará con la futura estación ferroviaria. “Paralelamente, se prevé una tercera estación en la plaza Espanya para la cual se podría redactar el proyecto a lo largo de este año, una vez se aprueben los presupuestos”, asegura una portavoz del departamento de Territori. La previsión es que esta estación sea subterránea, justo debajo de los edificios de Fira de Barcelona. De hecho, se creará un gran nodo de conexiones ya que esta nueva estación conectará con las redes de Metro y de Ferrocarrils de la Generalitat que están en fase de unión entre la línea del Baix Llogregat y la del Vallès. Nadie se atreve a poner fecha a este proyecto aunque si se quiere hacer coincidir con el centenario de la Exposición Universal de 1929, a tres años vista. Lo que sí es cierto es que esta estación anulará el pequeño intercambiador existente actualmente en la estación de Sants.

La Generalitat también se plantea “la necesidad de una cuarta estación en el corredor de la Diagonal”. En un primer momento se analizó la opcion de situar esta estación de autobuses en la Zona Universitaria, aunque no se descarta acercarla más a la plaza de Francesc Macià. Lo que está claro es que también será subterránea. “La ubicación se está estudiando teniendo en cuenta la capacidad de intercambio con la red de metro, autobuses y tranvía”, advierten desde Territori.

Las dos administraciones prevén mantener la estación de autobuses de Fabra i Puig, aunque se estudia si dejarla exactamente igual que ahora o intentar soterrarla de alguna manera. Tambien hay dudas sobre otro estacionamiento de autocares en la entrada de Barcelona por la Gran Via, ya que no hay una idea concreta sobre donde ubicarla.

Ayuntamiento y Generalitat entienden que deben potenciar el transporte público por carretera de autobuses interurbanos para evitar la proliferación de paradas en mitad de las calles de la ciudad.