Parte de un puente de la R3 afectado por las obras de Rodalies se derrumba en La Garriga

Desplome parcial del puente en La Garriga (Barcelona), en una fotografía del Ayuntamiento. AJUNTAMENT DE LA GARRIGA (Europa Press)

La parte lateral de un puente de la R3 a su paso por La Garriga (Barcelona) se ha derrumbado este sábado sobre una avenida en una zona afectada por las obras de desdoblamiento de esa línea de Rodalies, sin causar heridos. La alcaldesa de la ciudad, Meritxell Budó, ha informado de este suceso, ocurrido en la avenida Onze de Setembre, que ha quedado cortada al tráfico y al paso de peatones por la presencia de los restos de esta infraestructura.

Con un mensaje en las redes sociales, la alcaldesa ha criticado la manera de ejecutar las obras del gestor ferroviario Adif en la zona, donde se trabaja para el desdoblamiento de la vía de la línea R3.

Budó, de Junts y que también preside la Associació Catalana de Municipis (ACM), explica que, “por suerte, nadie ha quedado herido” por este suceso, “pero lo que ha pasado es muy grave”.

Indica la alcaldesa que Adif “ha de dar explicaciones y asumir responsabilidades inmediatamente. Han dejado las obras a medias y sin garantizar la seguridad. ¡Basta!”, reclama.

El concejal de Movilidad, Álex Valiente, ha lamentado en otro mensaje en las redes que la situación que se vive en La Garriga como consecuencia de las obras en la R3, que “dejan situaciones de riesgo”.

“Lo llevábamos denunciando en todas las reuniones de seguimiento que hemos hecho. Y al final ha pasado”, subraya. El paso de los trenes de la línea R3 está suspendido entre L’Hospitalet y La Garriga desde el pasado mes de enero, a raíz de la revisión de la red emprendida tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona), por lo que el trayecto se cubre en autobús.

El pasado miércoles, se retomó el servicio (con el 50 por ciento de los convoyes habituales) entre La Garriga y Ripoll, pero la caída de una gran piedra sobre las vías obligó a suspender la circulación entre Figaró y Vic. Desde el jueves, este tramo norte de la R3 se cubre en tren desde Vic hasta Ripoll.