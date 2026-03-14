Protección Civil envía una alerta a los móviles de las comarcas del Pirineo catalán por fuertes vientos este domingo

Protección Civil de Cataluña ha enviado este sábado por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles del norte de las comarcas pirenaicas de Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà para pedir que este domingo se eviten actividades al aire libre y desplazamientos innecesarios ante la previsión de vientos de hasta 140 kilómetros por hora, que se producirá desde las 7:00 hasta las 16 horas.

Protección Civil mantiene activados en fase de alerta sus planes de prevención por fuerte oleaje en las Costa Brava (Girona), sobre todo en Cap de Creus y Begur, con olas de más de cuatro metros, y por fuerte viento en las comarcas citadas, una situación que, según la predicción del servicio Meteocat se agudizará esta noche y que se prolongará hasta la noche de mañana domingo.

Imma Solé, subdirectora operativa de Protección Civil, ha precisado que las rachas de viento afectarán especialmente a las cotas altas y medias y que esta situación es bastante diferente de la que se registró hace unas semanas, cuando un fuerte temporal de viento recorrió toda Cataluña. Este fenómeno adverso se dará sobre todo entre las 7:00 y las 16:00 horas de mañana domingo y dejará de producirse por la noche.

A esos fenómenos adversos se suma la caída de nieve, que es ahora de 20 centímetros por encima de los 1.400 metros en varios puntos del Pirineo, cota que irá bajando con las horas a los 600 metros, según Meteocat. La suma de todos estos fenómenos puede producir ventiscas en las próximas horas, lo que reduce la visibilidad y produce una sensación térmica muy baja, ha recordado Solé.

Este escenario responde al sistema frontal que atraviesa desde esta noche Cataluña, de oeste a este, y que deja precipitaciones persistentes pero no significativas en muchos puntos del territorio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de incidencias graves.