España traslada a sus militares en Irak por el “deterioro” de la seguridad en la zona

El “actual deterioro” de la seguridad y la “imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados” han obligado a España a reubicar de forma “temporal” al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG, por sus siglas en inglés) en Irak. “Todos se encuentran ya en lugares seguros” y "a la espera de la evolución de la situación“, ha comunicado este domingo el Ministerio de Defensa.

Aunque el departamento dirigido por Margarita Robles ha recalcado que el “compromiso” de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak “permanecen inalterables”, ha incidido en que la “volatilidad y fragilidad” de la situación en la zona “obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas”.

El Grupo de Operaciones Especiales participó en 2025 en “diversas operaciones” junto a unidades del Servicio de Contraterrorismo iraquí (CTS) para brindar “asesoramiento en el planeamiento, asistencia y apoyo de capacitadores durante las misiones”, según informó Defensa el pasado diciembre. La Unidad Española actuó como “enlace directo entre el CTS y la Coalición Internacional” para facilitar el “acceso a medios de apoyo aéreo, capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), evacuación médica (MEDEVAC) y otros recursos propios de las operaciones especiales”. Desde el Ministerio explicaron que dichas operaciones se centraron en “limitar la libertad de movimiento de las células terroristas remanentes” y que, como resultado, consiguieron “neutralizar refugios utilizados como puntos de reagrupación” y desactivaron “artefactos explosivos emplazados para proteger accesos y rutas de movilidad ilegal”.

Ahora, el "re-despliegue" se ha realizado en “estrecha coordinación y colaboración” con las autoridades iraquíes. También ha contado con el apoyo de la Coalición, “manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados”, añade el comunicado que Defensa ha difundido este domingo.

La decisión de reubicar a los agentes tiene lugar después que de un militar francés muriera esta misma semana “durante un ataque” en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, incidió en su cuenta en la red social X (antes Twitter) en que la presencia del fallecido en Irak se enmarcaba “estrictamente” en la lucha contra el terrorismo. “La guerra en Irán no justifica tales ataques”, subrayó el mandatario. El suboficial Arnaud Frion, del 7º batallón de cazadores alpinos de Varces, es el primer soldado francés y europeo muerto desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el pasado 28 de febrero y empezara una escalada bélica en Oriente Próximo.

Este domingo, Defensa ha agradecido a los militares españoles "por su profesionalidad y compromiso con la paz" en un mensaje publicado en X.