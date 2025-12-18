Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre
El sorteo de Bonoloto de este jueves se juega por un bote de 1.800.000 euros
La Bonoloto, organizada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mediante un sistema de bombos múltiples, se lanzó oficialmente en 1988 y se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de España.
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Este jueves 18 de diciembre, la combinación ganadora de la Bonoloto ha sido: 5, 7, 11, 34, 37, 40
El número complementario es: 17
El reintegro es: 1
En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo 5 acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 32.000 euros cada uno.
Categorías de premios
El juego distribuye premios en varias categorías según los aciertos: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª (5 aciertos + complementario), 3ª (5 aciertos), 4ª (4 aciertos), 5ª (3 aciertos) y reintegro. Los importes varían en función de la recaudación total y el número de ganadores en cada categoría.
Cómo comprobar y cobrar
Verifica tus números en la web oficial de SELAE para confirmar si eres uno de los premiados. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en puntos de venta autorizados; los superiores, en bancos colaboradores, presentando el boleto y DNI.
