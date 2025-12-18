Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre

El sorteo de Bonoloto de este jueves se juega por un bote de 1.800.000 euros

Bonoloto comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

La Bonoloto, organizada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mediante un sistema de bombos múltiples, se lanzó oficialmente en 1988 y se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de España.​

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Este jueves 18 de diciembre, la combinación ganadora de la Bonoloto ha sido: 5, 7, 11, 34, 37, 40

El número complementario es: 17

El reintegro es: 1

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo 5 acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 32.000 euros cada uno.

El sorteo de Bonoloto de este jueves se juega por un bote de 1.800.000 euros.

Categorías de premios

El juego distribuye premios en varias categorías según los aciertos: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª (5 aciertos + complementario), 3ª (5 aciertos), 4ª (4 aciertos), 5ª (3 aciertos) y reintegro. Los importes varían en función de la recaudación total y el número de ganadores en cada categoría.​

Cómo comprobar y cobrar

Verifica tus números en la web oficial de SELAE para confirmar si eres uno de los premiados. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en puntos de venta autorizados; los superiores, en bancos colaboradores, presentando el boleto y DNI.​

