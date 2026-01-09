Hallados muertos una pareja de jóvenes en un coche con la calefacción puesta y aparcado en un garaje de Soria

Agentes de la Policía inspeccionan el garaje en Soria en el que fueron hallados los cuerpos de la pareja.

Las víctimas, un chico y una chica de 25 y 20 años, pudieron sufrir una intoxicación accidental por monóxido de carbono

Dos jóvenes que estaban metidos en un coche aparcado en un garaje de la capital soriana han perdido la vida este jueves por la tarde. Los primeros indicios apuntan a una muerte accidental a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, pues las víctimas, un chico de 25 años y una chica de 22, tenían la calefacción puesta y encendida cuando un familiar los localizó inconscientes dentro del automóvil. Este pariente llamó a los servicios de emergencias, que no consiguieron salvar sus vidas. La autopsia determinará más detalles sobre lo sucedido.

La llamada de alerta del familiar de los dos fallecidos se recibió a las 16.20 del jueves, según ha informado el sistema de Emergencias 112 de Castilla y León. Avisó de que había encontrado a dos personas desvanecidas, un hombre y una mujer, “en el interior de un turismo, estacionado en un garaje particular de la calle de Nuestra Señora de Calatañazor, en Soria capital”. El servicio envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico además de informar a la Policía Local y a la Policía Nacional. El equipo de asistencia acudió a la vivienda y, a pesar de los intentos por reanimar a los dos jóvenes, tuvieron que confirmar el doble fallecimiento.

“Todo parece indicar que el fallecimiento se ha podido producir por una intoxicación accidental por monóxido de carbono”, recoge el comunicado de la subdelegación del Gobierno en Soria, que ha informado de los hechos.

Los dos cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Soria donde se les practicará la autopsia. La Policía Nacional continúa con la investigación, de la que no ha habido novedades este viernes.

El alcalde de Soria y candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado sus condolencias en redes sociales. “Todo mi apoyo y condolencias a las familias y seres queridos del joven y la joven fallecidos hoy en Soria. Cuando la tragedia golpea a personas tan jóvenes, es si cabe, aún más dolorosa”.

El pasado 1 de enero, tres personas, una de ellas menor, fallecieron en Linares (Jaén) tras inhalar monóxido de carbono procedente de un brasero de picón que habían utilizado para calentar la habitación.