Mueren un hijo menor y su padre intoxicados por humo en una vivienda de un pueblo de Palencia 

Un niño de 12 años y su padre, de 33, han muerto este jueves, día de Navidad, por inhalación de humo en una vivienda del municipio palentino de Baltanás. Las causas del doble fallecimiento se atribuyen en primera instancia a una intoxicación por respirar monóxido de carbono que también ha afectado a una mujer de 21 años y a una niña de dos. Tanto los difuntos como estas dos mujeres pertenecían a un mismo núcleo familiar, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. La información inicial del 112 apuntaba a que inicialmente había muerto el chico y que su progenitor había sido trasladado inconsciente al Hospital de Palencia, donde finalmente se ha producido el deceso, según la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

La información se ha remitido a los servicios de Emergencias hacia las diez y media de la mañana de este 25 de diciembre. Los alertantes reclamaban asistencia para un adulto y un menor en la calle de la Virgen, en Baltanás. Asimismo, también se indica que la niña de dos años y otra mujer de 21 presentaban dolor de cabeza, habituales síntomas de la inhalación de aire tóxico. El despliegue ha contado con miembros de la Guardia Civil de Palencia, bomberos de la afiliación y un contingente de Emergencias integrado por una UVI móvil, una ambulancia dotada con soporte total básico y el equipo de guardia médica del centro de salud de la localidad palentina donde se ha producido el suceso.

Allí se ha constatado que el menor, de 12 años, había perdido la vida. A su vez, se procedió a trasladar al padre, de 33, en UVI móvil hacia el Hospital Río Carrión de la capital palentina, donde finalmente se ha confirmado que también el adulto moría intoxicado por inhalación de monóxido de carbono. La mujer y la niña afectadas también han sido derivadas en ambulancia de soporte vital básico en dirección a ese mismo hospital para que reciban la atención médica correspondiente.

La Guardia Civil de Palencia se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer los motivos de este suceso saldado con dos muertes e intentar ratificar que lo acontecido en Baltanás se corresponde con una intoxicación por monóxido de carbono vinculada al sistema de calefacción de la vivienda donde residían.