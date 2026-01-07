Cinco encapuchados asaltan a punta de pistola una casa en Colomers (Girona) y atan al propietario

Los Mossos d’Esquadra están buscando a cinco encapuchados que esta madrugada han asaltado a punta de pistola —se desconoce si real o simulada— una vivienda situada en la pequeña localidad de Colomers (de solo 206 habitantes, situada en la comarca del Baix Empordà, en Girona), y han atado al propietario. Este ha manifestado a los investigadores que los asaltantes le han pedido una suma de 30.000 euros, pero que como no los tenía se han acabado llevando un botín de poco más de 3.000 euros y joyas. A la mujer no la han atado, y el hijo pequeño de la pareja no se ha despertado durante todo el asalto. Nadie ha resultado herido.

Según fuentes de la investigación, el asalto, avanzado por la periodista Anna Punsí en su perfil de X, ha tenido lugar sobre las 05.45 horas en una casa adosada de tres plantas de la calle de Comerç, cuando sus habitantes, una pareja de entre 30 y 40 años y su hijo de unos 4 años, dormían.

Al parecer los asaltantes han accedido a una terraza, han forzado una puerta balconera y han conseguido entrar a una habitación. Tras despertar a la pareja les han amenazado exigiendo la suma de 30.000 euros, han atado al marido con bridas y a la mujer la han hecho bajar a la planta inferior a buscar todo lo de valor que hubiera en la casa. Tras revolver toda la vivienda, han conseguido llevarse un botín de unos 3.400 euros y joyas valoradas en 1.500 euros, según han denunciado las víctimas que la mañana de este miércoles han denunciado los hechos y declarado ante los Mossos.

Sobre las ocho de la mañana las víctimas han llamado al 112 y varias patrullas de los Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà han acudido al lugar. Posteriormente se han hecho cargo de la investigación los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, que han acudido al domicilio para recoger indicios y pruebas que les permitan identificar y localizar a los autores de este asalto violento. Según las primeras averiguaciones, los asaltantes serían de origen marroquí. Aunque los investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación, una de ellas sería que alguien del entorno del negocio o la familia hubiera informado que la pareja disponía de una importante suma de dinero en la casa correspondiente a la recaudación de estos días de fiestas. El cabeza de familia hace unos cinco años que regenta un establecimiento de pollo asado en la localidad vecina de Torroella de Montgrí con mucha clientela.

No obstante, según han confirmado fuentes policiales, en el último mes en Colomers ha habido siete robos con violencia en casa habitada y también otros asaltos en viviendas en otras localidades de la comarca del Baix Empordà, como en Palafrugell.