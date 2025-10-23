Un ladrón entra a robar, maniata y golpea a una familia en Las Palmas y prende fuego a la vivienda con ellos dentro

La Policía Nacional evitó una posible tragedia en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. Un ladrón entró por la fuerza en la noche del martes en una vivienda de dos plantas en el barrio de Triana de la capital canaria, donde se encontraba una mujer de avanzada edad y sus dos hijos, golpeó y maniató a uno de ellos y prendió fuego a la vivienda antes de irse. La columna de humo alertó a los vecinos, que dieron la alarma.

Los hechos, según ha relatado un portavoz del cuerpo armado, ocurrieron en la pasada madrugada del 21 al 22 de octubre, cuando un vecino alertó al 091 de la salida de humo que se observaba en las plantas superiores de una vivienda unifamiliar, posiblemente a causa de un incendio.

A su llegada, los agentes pudieron comprobar desde el exterior la presencia de humo saliendo de la vivienda. Desde una azotea colindante confirmaron que el origen era un conato de incendio que se estaba produciendo en la planta alta. Los agentes intentaron llamar a la puerta principal, pero nadie respondió. Ante el peligro inminente y sabiendo por los vecinos que había moradores en el interior, forzaron la puerta de acceso.

Una vez en el interior, en la planta baja, observaron una gran cantidad de humo en el ambiente que dificultaba la respiración, y apreciaron la caída de cascotes del techo de la planta superior, probablemente debido a los daños provocados por el fuego.

En ese momento escucharon una voz de auxilio procedente de una habitación al fondo del pasillo. Al abrir la puerta, localizaron a tres personas, una mujer y sus dos hijos adultos, uno de los cuales presentaba heridas en la cabeza, probablemente causadas por un golpe con algún objeto, maniatado con cuerdas y sábanas.

Los agentes procedieron a liberarlos. Uno de ellos manifestó que el autor de los hechos era un varón que había entrado en la vivienda con intención de robarles, exigiéndoles que le indicaran dónde guardaban el dinero. Según su relato, le indicaron que el efectivo se encontraba en una caja fuerte situada en la planta superior.

Una vez asegurada la vivienda, los agentes evacuaron a las víctimas, poniéndolas a salvo en el exterior, y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios y de los bomberos, quienes finalmente lograron extinguir los pequeños focos de incendio localizados en la planta superior. El fuego fue originado en tres focos distintos de la planta superior y, según los primeros indicios, habría sido intencionado. Las llamas afectaron a un patio y a otras dos estancias de la vivienda. La investigación sigue abierta, toda vez que la Policía no ha practicado todavía detención alguna.