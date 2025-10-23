Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Sucesos

Un ladrón entra a robar, maniata y golpea a una familia en Las Palmas y prende fuego a la vivienda con ellos dentro

La Policía pudo rescatar a una mujer y dos hijos gracias al aviso de los vecinos

Guillermo Vega
Guillermo Vega
Las Palmas de Gran Canaria -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional evitó una posible tragedia en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. Un ladrón entró por la fuerza en la noche del martes en una vivienda de dos plantas en el barrio de Triana de la capital canaria, donde se encontraba una mujer de avanzada edad y sus dos hijos, golpeó y maniató a uno de ellos y prendió fuego a la vivienda antes de irse. La columna de humo alertó a los vecinos, que dieron la alarma.

Los hechos, según ha relatado un portavoz del cuerpo armado, ocurrieron en la pasada madrugada del 21 al 22 de octubre, cuando un vecino alertó al 091 de la salida de humo que se observaba en las plantas superiores de una vivienda unifamiliar, posiblemente a causa de un incendio.

A su llegada, los agentes pudieron comprobar desde el exterior la presencia de humo saliendo de la vivienda. Desde una azotea colindante confirmaron que el origen era un conato de incendio que se estaba produciendo en la planta alta. Los agentes intentaron llamar a la puerta principal, pero nadie respondió. Ante el peligro inminente y sabiendo por los vecinos que había moradores en el interior, forzaron la puerta de acceso.

Una vez en el interior, en la planta baja, observaron una gran cantidad de humo en el ambiente que dificultaba la respiración, y apreciaron la caída de cascotes del techo de la planta superior, probablemente debido a los daños provocados por el fuego.

En ese momento escucharon una voz de auxilio procedente de una habitación al fondo del pasillo. Al abrir la puerta, localizaron a tres personas, una mujer y sus dos hijos adultos, uno de los cuales presentaba heridas en la cabeza, probablemente causadas por un golpe con algún objeto, maniatado con cuerdas y sábanas.

Los agentes procedieron a liberarlos. Uno de ellos manifestó que el autor de los hechos era un varón que había entrado en la vivienda con intención de robarles, exigiéndoles que le indicaran dónde guardaban el dinero. Según su relato, le indicaron que el efectivo se encontraba en una caja fuerte situada en la planta superior.

Una vez asegurada la vivienda, los agentes evacuaron a las víctimas, poniéndolas a salvo en el exterior, y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios y de los bomberos, quienes finalmente lograron extinguir los pequeños focos de incendio localizados en la planta superior. El fuego fue originado en tres focos distintos de la planta superior y, según los primeros indicios, habría sido intencionado. Las llamas afectaron a un patio y a otras dos estancias de la vivienda. La investigación sigue abierta, toda vez que la Policía no ha practicado todavía detención alguna.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Guillermo Vega
Guillermo Vega
Guillermo Vega - twitter
Corresponsal en Canarias y miembro del equipo de edición del diario. Trabajó en la Cadena Ser, Cinco Días y fue jefe de EL PAÍS Retina y de la sección de Tecnología. Licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Traducción e Interpretación y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La pelea que acabó con un joven de 16 años muerto en Barcelona empezó por el intento de robo de un móvil

Rebeca Carranco | Barcelona

El cadáver hallado en un contenedor de basura de Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial del PP

María Pitarch | Castellón

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
escaparate
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
escaparate
Envoltura nocturna de colágeno que consigue un efecto ‘piel de cristal’. SOLO 19,75€
Envoltura nocturna de colágeno que consigue un efecto ‘piel de cristal’. SOLO 19,75€
escaparate
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real. SOLO 35,99€
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real. SOLO 35,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_