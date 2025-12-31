La cadena SER Catalunya estrena el vídeo ‘Els nous altres catalans’

Salvador Illa, Carla Simón, Greta Fernández o el futbolista Fermín son algunas de las 40 voces que participan en la versión radiofónica que actualiza el libro de Paco Candel sobre la inmigración

“¿De dónde eres?” es la pregunta que se repite en bucle en la vida de Iman Raissali, como en la de tantas otras personas migradas. “Yo me siento catalana. ¿Pero lo soy?”, se cuestiona la artista y psicóloga de origen marroquí. Raissali pone voz y memoria al radioteatro navideño de SER Catalunya, Els nous altres catalans, una versión radiofónica y actualizada del libro de Paco Candel sobre la inmigración, ya está disponible en video.

“El proyecto surge de la necesidad de plantar cara a esta ola de odio que estamos viviendo. Cuando los partidos xenófobos deshumanizan, nosotros damos voz, intentamos contar la historia de todas esas personas que vienen buscando una vida mejor”, expone Iu Andrés, director de contenidos de SER Catalunya e impulsor de Els nous altres catalans. El programa alterna el testimonio de las personas migrantes que conforman la Cataluña actual, actualizando Els altres catalans, el libro referencia sobre la migración, del escritor Paco Candel.

Hace más de 50 años, Candel dibujó la vida de todos esos catalanes, hijos de murcianos y de andaluces que se asentaron en este territorio. Si Candel hablaba de los murcianos que vinieron a Catalunya y vivían en la Torrassa, Els nous altres catalans cuenta la historia de migrantes llegados hace pocos años de Senegal, Perú, Gaza, Uzbekistán, Nigeria o Argentina. Pasado y presente se entrelazan con Raissali como hilo conductor, haciendo un repaso de su experiencia como mujer inmigrante en Cataluña.

40 voces para defender la Catalunya de muchos orígenes

Participan en el proyecto representantes institucionales como el president Salvador Illa, el presidente del Parlament Josep Rull, el ministro Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, el expresident Pere Aragonès o el director general de la Policía Josep Lluís Trapero.

También el futbolista del Barça Fermín López, el exfutbolista José Mari Bakero, la vicepresidenta Elena Fort, el cantante David Carabén, los cineastas Marcel Barrena, Cesc Gay y Carla Simón, el guionista Eduard Sola, las actrices Llum Barrera, Greta Fernández, Elisabet Casanovas y Carlota Olcina, las escritoras Najat el Hachmi y Andrea Genovart, las cocineras Ada Parellada y Carme Ruscalleda y otras personalidades de ámbitos diversos como Òscar Camps, Judit Mascó, Mireia del Pozo, Antoni Bassas o la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose.

El programa está apadrinado por María Candel, hija del autor de Els altres catalans, que también forma parte de las voces participantes. Completan la lista los periodistas de la Cadena SER y SER Catalunya: Àngels Barceló, Carles Francino, José Luis Sastre, Lourdes Lancho, Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, Anna Puigboltas, Marina Fernández, Albert Bermúdez y el director general de la emisora, Jaume Serra.

Desde este viernes, la versión en video de ‘Els nous altres catalans’ está disponible y acompaña al audio en la página web y en las plataformas de la Cadena SER y SER Catalunya.