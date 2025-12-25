‘Els nous altres catalans’: SER Catalunya vuelve a la obra de Paco Candel con la voz de Illa, Carla Simón o Greta Fernández

'Els Nous Altres Catalans', un homenaje a Paco Candel en versión radioteatro, bajo el prisma de la Cataluña diversa de 2025. En la foto, algunos de las 40 personalidades que han puesto su voz en el proyecto.

El 26 de diciembre sigue en directo un retrato de la Cataluña diversa con la voz de 40 personalidades de la cultura, el deporte o las instituciones

“Justo ahora nos dicen que tenemos que salir de ahí, en pleno invierno. Eso no es humanidad”, critica Younouss Dramé, uno de los afectados por el desahucio del antiguo instituto B9 en Badalona, hace una semana. La historia de Dramé, aún de máxima actualidad, no es original y así la describió el escritor Paco Candel: “Desde el 57, las barracas no han prosperado. Tampoco han menguado, derrocan, pero surgen otras” (Els Altres Catalans, 1964). SER Catalunya entrelaza pasado y presente en Els nous altres catalans, una versión especial del radioteatro de San Esteve que homenajea y actualiza el libro de Candel, referencia sobre la inmigración, bajo el prisma de la Cataluña diversa de 2025.

“El proyecto surge de la necesidad de plantar cara a esta ola de odio que estamos viviendo. Cuando los partidos xenófobos deshumanizan, nosotros damos voz, intentamos contar la historia de todas esas personas que vienen buscando una vida mejor”, expone Iu Andrés, director de contenidos de SER Catalunya e impulsor de Els nous altres catalans. El programa alterna el testimonio de las personas migrantes que conforman la Cataluña actual, con fragmentos de Els altres catalans, el libro en el que el escritor de raíces murcianas, Paco Candel, dibujó hace más de 50 años la vida de todos esos catalanes, hijos de murcianos y de andaluces que se asentaron en este territorio.

Uno de cada cuatro catalanes ha nacido fuera de España, según el INE. Y tanto los recién llegados, como los que marcharon hace más de media vida, se repiten las mismas preguntas. “Yo me siento catalana, pero ¿lo soy?”, cuestiona Imane Raissali, psicóloga, cantante y comunicadora de origen marroquí. Raissali presta su voz y memoria a Els nous altres catalans, narrando un recorrido por los distintos fragmentos de la obra de Candel. El texto del libro original es interpretado por 40 personalidades del mundo de la cultura, la sociedad, el deporte y las instituciones como el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el expresident; Pere Aragonès o el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.

También participan en el programa el futbolista del Barça, Fermín López; el exfutbolista del FC Barcelona, José Mari Bakero; la vicepresidenta del Barça, Elena Fort; el cantante de Mishima, David Carabén; los cineastas Marcel Barrena, Cesc Gay y Carla Simón; el guionista Eduard Sola, las actrices Llum Barrera, Greta Fernández, Elisabet Casanovas y Carlota Olcina; las escritoras Najat el Hachmi y Andrea Genovart; las cocineras Ada Parellada y Carme Ruscalleda y otras personalidades de ámbitos diversos como Òscar Camps, Judit Mascó, Antoni Bassas o la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose.

Nueva tierra de acogida

“Cataluña continúa siendo una tierra de acogida, pero las caras han cambiado”, cuenta Raissali. Si Candel hablaba de murcianos y andaluces, Els nous altres catalans habla de personas venidas de Ucrania, Uzbekistán, Marruecos o Nigeria. Personas que narran de primera mano su testimonio, como es el caso de Dramé, desahuciado hace poco menos de una semana, de Dilora i el Munis, que llegaron de Uzbekistán con las manos vacías, y ahora, tienen un negocio propio y una hija universitaria.

Candel también hacía alusión a los realquilados en los barrios del centro y la periferia de Barcelona y en el programa de la SER Catalunya el turno de palabra lo tienen Luis y Lourdes, de 36 años, dos peruanos que llegaron a Barcelona hace un año y viven junto a sus tres hijos (de 12 y 10 años y 7 meses) en una única habitación de un piso que comparten con otra pareja.

El programa retrata las vidas, los problemas, los obstáculos y los dilemas que encuentran las personas migradas. Los mismos retos a los que se enfrentaron los recién llegados de hace 60 años: desde la dificultad de acceder a una vivienda digna, hasta los trabajos más precarios o el aprendizaje del catalán. Así lo narra Kelly Issiah, el cantante leridano de origen nigeriano, que hace música en catalán para el mundo. Así mismo, si el texto original indagaba en la crudeza de los motivos que pueden conducir a la migración, en el radioteatro se puede escuchar la voz de Shurouq Alimam, gazatí de 27 años que vive en Barcelona y despierta cada día con el propósito de traer y salvar a su familia.

El proyecto, apadrinado por la hija del escritor, María Candel, cuenta con las voces de los periodistas de la SER y SER Catalunya, como Àngels Barceló, Carles Francino o Lluís Flaquer, y podrá seguirse en las frecuencias de la Cadena SER y SER Catalunya los días 26 de diciembre y 1 de enero a las 12 h, y próximamente en una versión en video. “Nos espera un año muy complicado, con discursos aún más duros, toca reafirmarnos a quienes aún creemos en una sociedad catalana abierta, diversa, de muchos orígenes y que habla muchos idiomas”, sentencia Andrés.