Así funcionará desde 2026 la separación de basura en Ciudad de México
La medida obliga a separar los residuos generados en viviendas, escuelas y centros de trabajo en orgánicos, reciclables y no reciclables para su recolección
La forma en que Ciudad de México tira su basura cambiará desde este jueves 1 de enero de 2026. El Gobierno capitalino ha puesto en marcha una campaña masiva de separación de residuos que exige la entrega diferenciada de basura en orgánica, reciclable y no reciclable a los camiones de recolección. Se trata de un plan ambicioso que pretende cambiar los hábitos de una megalópolis de poco más de nueve millones de habitantes que produce un kilo de basura per cápita al día, donde apenas un 15% de residuos llegan separados para su recolección. En la capital, los camiones de basura coexisten con personas recolectoras (comúnmente voluntarias) que reciben los desechos sin separación en carritos a cambio de una propina. Son ellos quienes suelen separar materiales como cartón, latas o plástico para venderlos con el fin de generar un ingreso extra.
La nueva campaña de concientización del Gobierno de la ciudad incluye contenedores de tres colores: verde, para los residuos orgánicos; gris, para los reciclables; y naranja, para toda la basura no reciclable. De acuerdo con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la capital, durante la primera semana de enero comenzarán a circular 50 camiones recolectores de residuos en las 16 alcaldías. La recolección tendrá lugar en días específicos de la semana, según el tipo de residuo al que corresponda.
♻️🌆 Transformar tu ciudad empieza desde casa.— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 31, 2025
Separa tus residuos y colócalos en su día correspondiente:
🌿 Orgánicos → martes, jueves y sábado
🔁 Reciclables → lunes, miércoles, viernes y domingo
🗑️ No reciclables → lunes, miércoles, viernes y domingo
✨ ¡Junt@s hacemos una… pic.twitter.com/aiItcO6MNa
Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado
Todos los residuos de origen animal o vegetal como tortillas, huesos, aceite de cocina, cáscaras de huevos, restos de frutas, verduras y hortalizas, flores, pasto y ramas. Los orgánicos, identificados con contenedores verdes, se recolectarán únicamente los martes, jueves y sábado.
Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo
Los residuos no reciclables, todos los materiales que no pueden volver a ser aprovechados como papel de baño, pañuelos usados, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales o tampones. Esta categoría, identificada con contenedores naranjas, se recolectará los lunes, miércoles, viernes y domingo.
Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo
Se trata de todos los inorgánicos no reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa y textiles, madera y envases de cartón. Los residuos reciclables, identificados con un contenedor gris, se recolectarán únicamente lunes, miércoles, viernes y domingo.
El intento más reciente de implementar un sistema de separación de residuos en Ciudad de México tuvo lugar en 2017, cuando el Gobierno local impulsó una nueva norma ambiental en busca de promover el reciclaje y disminuir la basura que terminaba en rellenos sanitarios. Aunque la iniciativa se difundió masivamente y una minoría puso en marcha la separación básica entre orgánicos e inorgánicos, la falta de infraestructura pública para hacer efectiva la separación, desde contenedores separados y camiones de basura sin compartimentos para cada tipo de residuos, terminó por enterrar la iniciativa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Detenido un hombre relacionado con la muerte violenta de su madre en El Vendrell
La cadena SER Catalunya estrena el vídeo ‘Els nous altres catalans’
El primer premio de La Grossa de Cap d’Any, el 01379, reparte siete millones en El Vendrell
Guía para disfrutar (en pijama) del Concierto de Año Nuevo 2026
Lo más visto
- El relato de una sobreviviente del accidente del Tren Interoceánico: “Venía tirando las maletas. Teníamos miedo por la velocidad en la curva”
- La Auditoría señaló durante cinco años la impericia de la Marina en la construcción del Tren Interoceánico
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico alimenta las críticas de la oposición y señalamientos contra el proyecto
- El Tren Interoceánico, la alternativa mexicana nacida para competir con el Canal de Panamá
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena