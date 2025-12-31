Así funcionará desde 2026 la separación de basura en Ciudad de México

La medida obliga a separar los residuos generados en viviendas, escuelas y centros de trabajo en orgánicos, reciclables y no reciclables para su recolección

La forma en que Ciudad de México tira su basura cambiará desde este jueves 1 de enero de 2026. El Gobierno capitalino ha puesto en marcha una campaña masiva de separación de residuos que exige la entrega diferenciada de basura en orgánica, reciclable y no reciclable a los camiones de recolección. Se trata de un plan ambicioso que pretende cambiar los hábitos de una megalópolis de poco más de nueve millones de habitantes que produce un kilo de basura per cápita al día, donde apenas un 15% de residuos llegan separados para su recolección. En la capital, los camiones de basura coexisten con personas recolectoras (comúnmente voluntarias) que reciben los desechos sin separación en carritos a cambio de una propina. Son ellos quienes suelen separar materiales como cartón, latas o plástico para venderlos con el fin de generar un ingreso extra.

La nueva campaña de concientización del Gobierno de la ciudad incluye contenedores de tres colores: verde, para los residuos orgánicos; gris, para los reciclables; y naranja, para toda la basura no reciclable. De acuerdo con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la capital, durante la primera semana de enero comenzarán a circular 50 camiones recolectores de residuos en las 16 alcaldías. La recolección tendrá lugar en días específicos de la semana, según el tipo de residuo al que corresponda.

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

Todos los residuos de origen animal o vegetal como tortillas, huesos, aceite de cocina, cáscaras de huevos, restos de frutas, verduras y hortalizas, flores, pasto y ramas. Los orgánicos, identificados con contenedores verdes, se recolectarán únicamente los martes, jueves y sábado.

Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Los residuos no reciclables, todos los materiales que no pueden volver a ser aprovechados como papel de baño, pañuelos usados, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales o tampones. Esta categoría, identificada con contenedores naranjas, se recolectará los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Se trata de todos los inorgánicos no reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa y textiles, madera y envases de cartón. Los residuos reciclables, identificados con un contenedor gris, se recolectarán únicamente lunes, miércoles, viernes y domingo.

El intento más reciente de implementar un sistema de separación de residuos en Ciudad de México tuvo lugar en 2017, cuando el Gobierno local impulsó una nueva norma ambiental en busca de promover el reciclaje y disminuir la basura que terminaba en rellenos sanitarios. Aunque la iniciativa se difundió masivamente y una minoría puso en marcha la separación básica entre orgánicos e inorgánicos, la falta de infraestructura pública para hacer efectiva la separación, desde contenedores separados y camiones de basura sin compartimentos para cada tipo de residuos, terminó por enterrar la iniciativa.