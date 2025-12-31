Ir al contenido
_
_
_
_
México
CIUDAD DE MÉXICO

Así funcionará desde 2026 la separación de basura en Ciudad de México

La medida obliga a separar los residuos generados en viviendas, escuelas y centros de trabajo en orgánicos, reciclables y no reciclables para su recolección

Alejandro I. López
Alejandro I. López
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La forma en que Ciudad de México tira su basura cambiará desde este jueves 1 de enero de 2026. El Gobierno capitalino ha puesto en marcha una campaña masiva de separación de residuos que exige la entrega diferenciada de basura en orgánica, reciclable y no reciclable a los camiones de recolección. Se trata de un plan ambicioso que pretende cambiar los hábitos de una megalópolis de poco más de nueve millones de habitantes que produce un kilo de basura per cápita al día, donde apenas un 15% de residuos llegan separados para su recolección. En la capital, los camiones de basura coexisten con personas recolectoras (comúnmente voluntarias) que reciben los desechos sin separación en carritos a cambio de una propina. Son ellos quienes suelen separar materiales como cartón, latas o plástico para venderlos con el fin de generar un ingreso extra.

La nueva campaña de concientización del Gobierno de la ciudad incluye contenedores de tres colores: verde, para los residuos orgánicos; gris, para los reciclables; y naranja, para toda la basura no reciclable. De acuerdo con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la capital, durante la primera semana de enero comenzarán a circular 50 camiones recolectores de residuos en las 16 alcaldías. La recolección tendrá lugar en días específicos de la semana, según el tipo de residuo al que corresponda.

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

Todos los residuos de origen animal o vegetal como tortillas, huesos, aceite de cocina, cáscaras de huevos, restos de frutas, verduras y hortalizas, flores, pasto y ramas. Los orgánicos, identificados con contenedores verdes, se recolectarán únicamente los martes, jueves y sábado.

Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Los residuos no reciclables, todos los materiales que no pueden volver a ser aprovechados como papel de baño, pañuelos usados, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales o tampones. Esta categoría, identificada con contenedores naranjas, se recolectará los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Se trata de todos los inorgánicos no reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa y textiles, madera y envases de cartón. Los residuos reciclables, identificados con un contenedor gris, se recolectarán únicamente lunes, miércoles, viernes y domingo.

El intento más reciente de implementar un sistema de separación de residuos en Ciudad de México tuvo lugar en 2017, cuando el Gobierno local impulsó una nueva norma ambiental en busca de promover el reciclaje y disminuir la basura que terminaba en rellenos sanitarios. Aunque la iniciativa se difundió masivamente y una minoría puso en marcha la separación básica entre orgánicos e inorgánicos, la falta de infraestructura pública para hacer efectiva la separación, desde contenedores separados y camiones de basura sin compartimentos para cada tipo de residuos, terminó por enterrar la iniciativa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Alejandro I. López
Alejandro I. López
Es editor SEO en EL PAÍS México y América. Antes en National Geographic en español, Architectural Digest y Muy Interesante. Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los recolectores de basura en Ciudad de México, esenciales pero desprotegidos

Sally Palomino | México

El día a día de un limpiador “voluntario” en Ciudad de México: jeringuillas, pañales de bebé y un extraño sentimiento de libertad

Daniel Alonso Viña | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El relato de una sobreviviente del accidente del Tren Interoceánico: “Venía tirando las maletas. Teníamos miedo por la velocidad en la curva”
  2. La Auditoría señaló durante cinco años la impericia de la Marina en la construcción del Tren Interoceánico
  3. El descarrilamiento del Tren Interoceánico alimenta las críticas de la oposición y señalamientos contra el proyecto
  4. El Tren Interoceánico, la alternativa mexicana nacida para competir con el Canal de Panamá
  5. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_