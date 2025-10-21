El cadáver hallado en un contenedor de basura de Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial del PP

El cadáver del hombre localizado en la madrugada del pasado domingo en el interior de un contenedor de una céntrica zona de Castellón es el del exmarido de María Tormo, actual alcaldesa de Almassora, un municipio anexo a la capital de la Plana de 28.500 habitantes, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El fallecido, Vicente Domínguez, informático de profesión y de unos 45 años, tiene una hija con la alcaldesa y diputada provincial del PP. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte, según han confirmado desde la Policía Nacional, que sigue tomando declaración a familiares y testigos que se encontraban en la zona.

Todavía no hay confirmación policial sobre lo ocurrido, ya que aún se espera el informe forense y los resultados de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos.El cuerpo fue localizado en el interior de un contenedor de basura situado en la calle Pérez Galdós de Castellón, en una zona próxima a la Ronda Mijares, una de las arterias que cose el centro de la capital de la Plana, y cercana también al parque Ribalta y la plaza de toros.

Fueron los operarios del servicio de limpieza quienes lo descubrieron. Eran a las cinco de la madrugada del domingo. Se dieron cuenta de la presencia del cuerpo al volcar el contenedor de basura en el camión recolector. “Pararon de inmediato el sistema de compresión de material”, avisando a continuación a la Policía, explicaron desde la Policía Nacional.

Los agentes iniciaron la toma de declaración a varios testigos que se encontraban en la zona, muy concurrida en las horas previas al hallazgo del cuerpo, ya que el parque Ribalta, que recae en uno de sus laterales en la calle Pérez Galdós, donde fue localizado el cadáver, acogió en la noche del sábado y hasta la madrugada del domingo varios conciertos gratuitos y al aire libre.