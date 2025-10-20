Ir al contenido
España
Sucesos

Hallado el cadáver de un hombre en un contenedor de basura de Castellón

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte

Agencias
Castellón -
Ir a los comentarios

La Policía Nacional, junto con la Policía Judicial, forense y científica, investiga el hallazgo de un cadáver en el interior de un contenedor de basura situado en la calle Pérez Galdós de Castellón, en una zona próxima a la Ronda Mijares, una de las arterias que cose el centro de la capital de la Plana, y al parque Ribalta.

El cuerpo sin vida, identificado como el de un hombre, mayor de edad, fue descubierto a las cinco de la madrugada del sábado por operarios del servicio de limpieza.

Según han explicado desde el cuerpo de seguridad, los operarios se dieron cuenta al volcar el contenedor de basura en el camión recolector. “Pararon de inmediato el sistema de compresión de material”, avisando a continuación a la policía, han señalado las mismas fuentes.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad del fallecido, salvo que es un hombre mayor de edad, ni las circunstancias de la muerte.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias pertinentes y ha comenzado a tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona, muy concurrida en las horas previas al hallazgo del cuerpo, ya que el parque Ribalta, que recae en uno de sus laterales en la calle Pérez Galdós, donde fue localizado el cadáver, acogió en la noche del sábado y hasta la madrugada varios conciertos gratuitos y al aire libre.

Se está a la espera de conocer el informe forense y de que concluya la toma de declaración a los testigos, que todavía se está llevando a cabo este lunes.

La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos, según han indicado fuentes policiales.

Archivado En

