Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, pierde la protección judicial como testigo colaborador

Un tribunal colegiado de México revocó la medida cautelar que protegía al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del Concurso Miss Universo, por lo que deberá comparecer ante la justicia para explicar su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos. La Fiscalía General encabezada por el hoy exfiscal Alejandro Gertz Manero firmó un acuerdo como testigo colaborador que fue anulado la semana pasada por la nueva titular de la FGR Ernestina Godoy, quien considera a Rocha Cantú como un “prófugo” de la justicia mexicana.

De acuerdo con el diario Milenio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Judicial concedió la revocación solicitada por la Fiscalía General de la República, tras la salida del cargo de Alejandro Gertz Manero, removido del cargo el pasado 28 de noviembre.

La nueva fiscalía ha cerrado el cerco alrededor del polémico empresario, quien acapara los reflectores desde el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025, cuando uno de los miembros del jurado reveló presuntos sobornos pagados por el magnate. Después, fue señalado por su participación en una trama de contrabando combustible, armas y, drogas desde Guatemala, que lo conecta con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

En tiempos de Gertz Manero, la FGR había otorgado al empresario el beneficio de testigo colaborador, que le sirvió para esquivar la primera orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, este privilegio le fue suspendido con base en tres argumentos principales: el incumplimiento de comparecencias ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su inasistencia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR, y una petición de los representantes de Petróleos Mexicanos para anular el acuerdo, por considerar que Rocha Cantú no cumplía los requisitos para mantenerse como testigo colaborador.

Rocha Cantú había conseguido que un juez de distrito en materia penal, del estado de Nuevo León, le otorgara un amparo para no comparecer, argumentando que está en riesgo su seguridad personal y frente a la segunda orden de aprehensión que fue girada en su contra; pero dicha medida ha sido revocada por el Tribunal Colegiado.

Según Milenio, los magistrados Carlos Alberto Flores Alamilla y Víctor Hugo Alejo Guerrero votaron a favor de la revocación de la medida cautelar, argumentando que los testigos están obligados a comparecer presencialmente; mientras que la magistrada Sara Verónica Siller Morquecho votó en contra y se pronunció por una comparecencia vía remota, como la había ofrecido Rocha Cantú.

Según información del diario El Universal, desde el pasado 15 de diciembre se le giró una nueva orden de aprehensión, luego de que Rocha Cantú se negara a otorgar información, faltara a dos comparecencias y falseara sus domicilios. La fiscalía cree que el empresario, quien anunció recientemente que trasladaría la sede de Miss Universo desde Ciudad de México a Nueva york, se encuentra en el extranjero.