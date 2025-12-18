La Fiscalía General anula el acuerdo de testigo colaborador que Gertz concedió a Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo
El Ministerio Público indica que el empresario mexicano no ha comparecido ni ante sus llamados ni los de Seguridad y es prófugo de la justicia, por lo que se emitió una nueva orden de arresto por delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy ha revocado este jueves el beneficio de testigo colaborador al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, de acuerdo a un comunicado de la propia dependencia. Ese privilegio judicial fue otorgado al empresario durante la gestión del exfiscal federal Alejandro Gertz (2019-2025), una decisión que se dio a conocer poco antes de su salida del cargo. Rocha Cantú lo utilizaba para esquivar la primera orden de captura que tenía en su contra. Sobre el empresario mexicano rondan los señalamientos por su participación en una trama de contrabando combustible, armas y, drogas desde Guatemala, que lo conecta con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.
El Ministerio Público ha respaldado la revocación del beneficio de testigo colaborador con base en tres puntos principales: el incumplimiento de comparecencias del dueño de Miss Universo ante sus llamados ni a los de la Secretaría de Seguridad, su inasistencia ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada y una petición de los representantes de Pemex para anular el acuerdo por considerar que Rocha Cantú no cumplía los requisitos.
La FGR ha indicado, además, que el empresario -que recientemente anunció el traslado de la sede del certamen de belleza de Ciudad de México a Nueva York- está fuera del país y lo considera prófugo de la justicia, por lo que la fiscalía solicitó una nueva orden de arresto por delincuencia organizada, admitida por un juez.
[Información de última hora. Habrá ampliación en breve]
