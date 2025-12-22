Venezuela se abraza a China y Rusia ante el cerco de Trump a los buques petroleros

Pekín advierte de que el Gobierno de Maduro “tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”

La presión por la incautación de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos ha obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a reforzar la relación con China, Rusia e Irán, sus principales socios y aliados comerciales. El presidente de Venezuela ha advertido que el bloqueo naval en el Caribe “afectará el suministro de petróleo y energía en todo el mundo”.

Luego del decomiso de dos barcos y la persecución de un tercero por autoridades estadounidenses, considerada por la Casa Blanca una guerra contra “buques fantasma”, China ha acusado a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” por lo que describió como “una incautación arbitraria de los buques de otro país”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, dijo este lunes que su país “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Y agregó: “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”.

China es el principal destino del petróleo que sale de Venezuela. Cerca de 700.000 barriles diarios de los 1,2 millones que está produciendo actualmente PDVSA van al país asiático. En medio del bloqueo impuesto por Washington, con un aumento de la vigilancia de los buques que transportan crudo sancionado —no solo el de Venezuela, también el de Irán y Rusia— el chavismo ha asegurado que continuará con sus despachos e incluso ha movilizado escoltas para la salida de los tanqueros de los puertos venezolanos.

Lazos con Moscú

Este lunes, el canciller venezolano Yván Gil también ha sostenido una llamada con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en la que reafirmaron sus lazos. “El canciller Lavrov ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en su canal de Telegram. “Rusia brindará cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU”. Gil también informó del ofrecimiento de Irán de cooperación “en todos los ámbitos” para enfrentar “la piratería y el terrorismo internacional” de Estados Unidos. Pese a esto, la petrolera rusa PCL (que operaba activos de Rosneft) anunció su retiro definitivo de Venezuela a finales de diciembre de 2025, citando sanciones internacionales que hacen inviable continuar.

El tanquero Centuries, confiscado el sábado y que según la Casa Blanca es parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Maduro, transportaba nafta rusa a Venezuela, necesaria para la fabricación de combustible el procesamiento del petróleo pesado que produce PDVSA.

Apoyo en América Latina

Maduro también busca apoyos en la región. En una carta dirigida a los mandatarios y jefes de Gobierno de todos los países de América Latina, denunció que la “escalada de agresiones por parte de Estados Unidos” se sitúan fuera del derecho internacional.

Para Caracas, la reciente confiscación de dos buques con cuatro millones de barriles de crudo son actos de piratería. “No hay seguridad en la navegación marítima”, señala la carta firmada por Maduro y leída por el canciller este lunes en una rueda de prensa.

“Estas acciones no solo impactarán a nuestro país. El bloqueo petrolero afectará el suministro de petróleo y energía, incrementará la inestabilidad de los mercados y golpeará las economías de América Latina y los países más vulnerables. La energía no puede convertirse en instrumento de guerra. Les pedimos que juntos condenemos estas acciones y exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados”, dice el texto.

Venezuela y, en particular, las tensiones que mantiene con Estados Unidos en los últimos meses, se ha convertido en una papa caliente. Algunos países han evitado rechazar las acciones militares, para no enfrentarse a Estados Unidos. Otros, como Brasil y México, han vuelto a ofrecerse como mediadores en la crisis.

En el marco de la cumbre de Mercosur de la semana pasada en Foz de Iguazú, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Panamá, Ecuador y Bolivia firmaron un comunicado en el que resaltan la apuesta por “medios pacíficos” para restablecer el orden democrático y el respeto total a los derechos humanos en Venezuela. No hicieron referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense en el Caribe. La declaración no fue firmada por Brasil ni por Uruguay, gobernados por la izquierda.

En el Caribe también hay serias fisuras, una región que el chavismo logró mantener de su lado durante años gracias a la petrodiplomacia. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, acusó el fin de semana a los países de la Caricom de apoyar “la narcotiranía” de Nicolás Maduro. La funcionaria respondió de esta manera a las críticas que hizo la alianza de países a las restricciones de viaje parciales impuestas por Washington a ciudadanos de Antigua y Barbuda.

Trinidad y Tobago, vecino de Venezuela, ha dado amplios apoyos a Estados Unidos y puesto a disposición sus instalaciones para las recientes operaciones militares estadounidenses. Esto llevó a que Venezuela rompiera los acuerdos de explotación conjunta de yacimientos de gas.