Sheinbaum advierte que la Comisión Nacional Antimonopolio revisará la alianza entre Volaris y VivaAerobus

Las dos aerolíneas concentran el 70% del tráfico doméstico de pasajeros en el país. La fusión se da en medio de quejas por vuelos cancelados, largos retrasos y problemas en el gremio

Las dos aerolíneas con más demanda en México no logran levantar vuelo. Volaris y VivaAerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y conectividad en territorio nacional y extranjero, de acuerdo con un comunicado. La fusión, que quedará bajo el nombre de Grupo Más Vuelos, no significa que serán una sola marca; cada una mantendrá sus operaciones por separado. Sin embargo, la presidenta Claudia Shienbaum dijo este lunes que la alianza será analizada por la Comisión Nacional Antimonopolio para determinar su viabilidad dentro del marco de la ley de competencia económica. Las dos aerolíneas concentran el 70% del tráfico doméstico de pasajeros en el país.

“Estuvieron aquí para informarme de este acuerdo, lo cual agradezco”, señaló la presidenta, quien añadió que el objetivo de la alianza es invertir más. “No solo agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino comprar más aviones, invertir en talleres... En fin, es una inversión importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas”, dijo.

El acuerdo llega en medio de fuertes quejas por vuelos cancelados y retrasos de hasta 10 o 12 horas, según denuncian algunos usuarios. Además, han hecho convenios que violan la legislación aeronáutica mexicana, según han dicho pilotos y personas del gremio. A esto se suman los conflictos entre los gobiernos de Estados Unidos y México por supuestos acuerdos anticompetitivos, además de la cancelación de 13 rutas hacia el vecino del norte.

En redes sociales, la gente ha recibido la noticia con ironía. “Las peores aerolíneas de México juntas”, “Ya no habrá opción entre el chafa y el malo, ahora será chafa y malo”, “Muy mala noticia, ahora van a perder el equipaje más fácil”, “No pensé que podría haber peores aerolíneas y ahora (están) juntas”, son algunos de los mensajes que se leen en X.

Durante este fin de semana, por ejemplo, cientos de pasajeros de Volaris denunciaron múltiples vuelos reprogramados simultáneamente y retrasos de hasta 12 horas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), al oriente de la capital. A través de un comunicado, la aerolínea informó que debido a factores climáticos extremos, los aeropuertos de Tijuana, Toluca, Querétaro, Culiacán, Los Ángeles, Fresno y Sacramento suspendieron sus operaciones. “También existen otras limitantes de mantenimiento y vencimiento de jornadas de tripulaciones”, se lee. “No la frieguen. Mi vuelo está retrasado por falta de tripulación. Qué poca formalidad y profesionalismo, hasta parecen nuevos”, se ha quejado una usuaria, también en X.

Pero las inconformidades no recaen solo en los clientes. En noviembre de este año, informó EL PAÍS, la Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de México acusaron a la Secretaría de Comunicaciones de conceder a Volaris un permiso de 43 días, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para que pilotos extranjeros operen las aeronaves, lo cual “viola abiertamente” la legislación aeronáutica que establece que los aviones deben ser tripulados, exclusivamente, por pilotos mexicanos.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum defendió la decisión de la AFAC, ya que, advirtió, de no haberlo hecho se afectarían 20 rutas nacionales en la temporada decembrina, “lo que generaría un impacto negativo en la derrama económica por turismo y en la generación de empleos durante esta época”.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las principales quejas en contra de estas aerolíneas son: negativa a devolución del precio pagado, daño o extravío de equipaje, cancelación de vuelo, negativa para cambios o devoluciones, sobreventa, negativa a la devolución del precio pagado.

Aviones de Viva Aerobús en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nayeli Cruz

La institución afirma que, según la Ley de Aviación Civil, los clientes tienen derecho a una serie de compensaciones: un retraso mayor a una hora, pero inferior a cuatro, amerita descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino o alimentos y bebidas; mayor a dos, pero inferior a cuatro, un descuento no menor al 7,5% del precio del boleto; para un retraso mayor a cuatro horas o vuelo cancelado, se pueden elegir hasta tres opciones: reembolso del boleto o de la parte no realizada del viaje, más una indemnización no menor a 25% del precio pagado, incluyendo el TUA; transporte en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte desde y hacia el aeropuerto; u otro vuelo en fecha posterior al mismo destino.

Además, el sector aeronáutico en México sufrió un duro golpe por parte de la Administración de Donald Trump este año. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció la liquidación de la alianza entre Delta y Aeroméxico para poner fin a los continuos efectos anticompetitivos en el mercado entre los países norteamericanos, según dijo el DOT. Las aerolíneas acudieron ante la justicia estadounidense para impugnar la decisión que entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

Asimismo, Estados Unidos canceló 13 rutas mexicanas alegando un supuesto incumplimiento de México de las rutas de carga cuando trasladó las operaciones de mercancías con el país vecino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el otro aeropuerto a las afueras de la ciudad, construido en el Gobierno anterior para descongestionar el aeropuerto principal.

