Volaris y Viva Aerobus se fusionan para conquistar los cielos de México y Estados Unidos

Las acciones de Volaris se disparan más de un 20% en la Bolsa mexicana tras anunciar su alianza con Viva a través de la sociedad Grupo Más Vuelos

Volaris y Viva Aerobus unirán fuerzas para consolidar su presencia en México y en Estados Unidos. De la mano de una nueva sociedad, denominada Grupo Más Vuelos, las aerolíneas mexicanas buscan fortalecer su posición en el sector y reducir sus costos de operación. Con esta alianza, el grupo expandirá su presencia en México y en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Enrique Beltranera, presidente de Volaris, aseguró que este nuevo holding estará en mejores condiciones para negociar costos y podrá competir de forma más eficiente. “La belleza de esta transacción es que somos aerolíneas muy similares, será un ganar-ganar para los pasajeros”, indicó en una conferencia de prensa este viernes. Estas aerolíneas, en conjunto, reúnen al 70% del tráfico doméstico de pasajeros en el país.

El director general de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, indicó, en esta misma comparecencia, que con esta alianza se podrán reducir los costos de propiedad de las aeronaves, que representan el mayor gasto, incluso por encima del combustible. Zuazua enfatizó que estos cambios no supondrán un riesgo para su promesa de bajo costo, con la que ambas compañías han operado desde hace más de una década. Los directivos declinaron en hacer pronósticos sobre las posibles condiciones que podrían dictar los reguladores mexicanos y estadounidenses para permitir la alianza, sin embargo, prevén que la operación cierre en 2026.

Aeronave de Volaris, en California, en una imagen de archivo. Kevin Carter (Getty Images)

La próxima reconfiguración del sector aéreo mexicano ha sido bien recibida por el mercado financiero. Las acciones de Volaris subieron más de un 20% al inicio de la jornada bursátil y cotizaron en 17,87 pesos por acción. El alza a doble dígito ocurre horas después de que las compañías anunciaran su fusión en una nueva sociedad llamada Grupo Más Vuelos. Aunque las aerolíneas involucradas compartirán una empresa matriz, conservarán sus marcas y sus certificados de operación por separado. Ambas compañías operan con aviones Airbus y tienen rutas similares en México.

El nuevo Grupo Más Vuelos tendrá una participación accionaria de 50% de cada una de las aerolíneas y cotizará tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa de Nueva York. Los accionistas de Viva Aerobus recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones. El presidente del nuevo grupo será Roberto Alcántara, actual presidente de Viva Aerobus. El acuerdo también establece un periodo de transición donde se alinearán los procesos de mantenimiento y adquisición de aeronaves. El año pasado, Viva Aerobus y Volaris dominaron el mercado mexicano al transportar, en conjunto, 44 millones de pasajeros.

El anuncio de esta inédita alianza entre las aerolíneas líderes de los vuelos de bajo costo en México ocurre en un momento de turbulencia entre México y Estados Unidos. Este año, el gobierno de Donald Trump canceló 13 rutas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ante las supuestas violaciones del Gobierno mexicano en el tratado aéreo binacional. Además, la Administración Trump ordenó la cancelación de la alianza entre Delta y Aeroméxico, la cual está en estos momentos en litigio.