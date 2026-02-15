Un exministro ucranio investigado por corrupción, detenido al intentar cruzar la frontera

Las autoridades registraron en noviembre el domicilio de German Galushchenko, antiguo titular de Justicia y Energía, en una operación que salpicó al entorno de Zelenski

El exministro ucranio German Galushchenko ha sido detenido en la frontera al intentar abandonar el país. Galushchenko, que fue cesado al frente del Ministerio de Justicia a finales de año por el presidente, Volodímir Zelenski, había sido también ministro de Energía. En noviembre, un presunto caso de corrupción en el sector energético, que salpicó al círculo más cercano a Zelenski, sacudió a la sociedad ucrania. El exministro detenido, cuyo domicilio fue registrado entonces en el marco de esa investigación, es uno de los principales sospechosos en el caso.

“Hoy, durante el cruce de la frontera estatal, los agentes de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas. Se están llevando a cabo las acciones de investigación prioritarias, que se realizan de acuerdo con los requisitos de la legislación", informó la agencia anticorrupción en su canal de Telegram.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) realizaron varios registros y detenciones en noviembre relacionados con un supuesto fraude millonario en la empresa estatal de energía atómica Energoatom. Los agentes investigaron, entre otros, la vivienda de Galushchenko y de un amigo íntimo de Zelenski, el empresario Timur Mindich.

Mindich, socio de Zelenski en la productora audiovisual con la que el presidente se hizo famoso, huyó del país horas antes del registro, cuando su vinculación con la trama de corrupción no estaba clara. Un diputado le situaba ya, sin embargo, como enlace entre altos cargos del Ministerio de Energía y empresas contratantes.

Además de la huida de Mindich y la investigación en torno al titular de Justicia —un cargo que sigue vacante tres meses después— y a la entonces ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, el caso forzó la salida del Gobierno de Andrii Yermak, la mano derecha de Zelenski.

Yermak, que no había sido formalmente acusado de ningún cargo, afirmó que dimitía para no dañar al presidente después de que su oficina también fuera registrada. Al anunciar su renuncia, aseguró que se iría al frente, pero medios ucranios le han situado recientemente en Kiev y han asegurado que sigue manteniendo contactos con altos cargos del Ejecutivo.

Durante la operación de la NABU en otoño, la oficina anticorrupción detuvo a cinco de los siete sospechosos, como recuerda la agencia de noticias Ukrinform. Entre los implicados se encontraba un empresario, un exasesor del ministro de Energía y el director ejecutivo de seguridad de Energoatom.

Un proyecto legislativo que atañía al funcionamiento de la NABU y a la SAPO provocó las primeras grandes protestas contra el Gobierno desde el inicio de la guerra el pasado verano. La presión social y las críticas de organismos e instituciones nacionales e internacionales obligaron al Gobierno de Zelenski a dar marcha atrás, en lo que se entendió como un ataque a la independencia de estas agencias. Este episodio le valió al Ejecutivo de Ucrania también su primer gran choque público con Bruselas, en un momento en el que pide acelerar su adhesión a la UE.