El Espanyol toma San Mamés y suma su quinta victoria consecutiva
Los goles de Carlos Romero y Pere Milla remontan el tanto de Berenguer y se asienta en la quinta posición
Manolo González no quiere saber nada cuando en las ruedas de prensa se le pregunta por la posibilidad de que el Espanyol luche por jugar en competiciones europeas la próxima temporada. El entrenador del conjunto perico sabe de qué va esto y conoce a la perfección el sufrimiento de una entidad con continuos descensos y ascensos de categoría en su historia reciente. Por ello, a pesar de ocupar el quinto puesto con 33 puntos, no va a permitir que se hable de otra cosa que no sea la salvación. Eso sí, sus jugadores, con actuaciones como la de este lunes, siguen empeñados en darle motivos para empezar a cambiar de discurso.
La conseguida en Bilbao es una de esas victorias que, además de los tres puntos, dan prestigio porque en San Mamés muy pocos equipos lo hacen. De hecho, el PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions, no pudo pasar del empate a cero. El Athletic Club llegó, una vez más, plagado de bajas, sobre todo en defensa, donde Ernesto Valverde no pudo echar mano de puntales como Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Dani Vivián. El Txingurri tuvo que tirar de ingenio para conformar una zaga de garantías y hacer frente a una de las sensaciones de esta Liga como es el Espanyol de Manolo González. Por si fuera poco el lastre de las ausencias, el conjunto rojiblanco se topó con otro muro como es Marko Dmitrovic, el portero que llegó este verano a Cornellà-El Prat con la misión más complicada de todas: suplir al mejor guardameta de la última temporada, Joan García.
Y los números dicen que el serbio fue un acierto. Siete porterías a cero, segundo portero que menos encaja de la Liga y seguridad infinita bajo palos. En San Mamés, solo Alex Berenguer pudo batirle y lo suyo fue un acto de fe para no perder de vista un balón que se quedó suelto en el área. Otros, como Andoni Gorosabel o el propio atacante navarro del Athletic, antes de saborear el gol se quedaron con las ganas gracias a dos paradones antológicos del serbio.
Pero el Espanyol es mucho más que un gran portero. De hecho, el conjunto perico está firmando una media de puntos que le llevaría al final de temporada a clasificarse para una competición europea. Pese a que el objetivo de la temporada es la salvación, el gran inicio de campeonato ha despertado la ilusión en la afición perica, que vibra con el rendimiento de un equipo que ha dejado de ser una sorpresa. Tampoco el hecho de ponerse por debajo en el marcador hizo que el equipo perico bajara los brazos. Todo lo contrario. Remontó con un golazo de Carlos Romero y con otro de Pere Milla. Este Espanyol va muy en serio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Sheinbaum advierte que la Comisión Nacional Antimonopolio revisará la alianza entre Volaris y VivaAerobus
La OEA y Estados Unidos exigen terminar “lo antes posible” el escrutinio en Honduras
Paloma Valencia y el uribismo se suman a la consulta de la derecha
El Espanyol toma San Mamés y suma su quinta victoria consecutiva
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”