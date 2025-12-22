La OEA y Estados Unidos exigen terminar “lo antes posible” el escrutinio en Honduras

La tardanza en la definición de un vencedor en las elecciones presidenciales de Honduras pone aprueba la paciencia de los observadores internacionales, que exigen el fin del llamado recuento especial de miles de papeletas que presentan inconsistencias. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Gobierno estadounidense exigieron terminar “lo antes posible” un proceso lento y lleno de interrupciones, que mantiene a los hondureños sumidos en la incertidumbre.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, hizo este lunes un "llamado urgente" a las autoridades electorales para que concluyan el escrutinio, mientras que Washington alertó de “consecuencias” si sigue el retraso. Hasta ahora, con el 99,9% de las actas escrutadas, el conservador Nasry Asfura, respaldado por Donald Trump, mantiene una ventaja por la mínima (40,34% de los apoyos) frente al liberal Salvador Nasralla (39,4%), quien ha denunciado que se gestó “un fraude” en los comicios.

Ramdin hizo su llamado después de un fin de semana caótico en el escrutinio, con varias interrupciones y constantes ataques de los tres integrantes que encabezan el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que representan a los principales partidos políticos: Ana Paola Hall, del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional; Marlon Ochoa, del oficialista Libre.

“La Secretaría General de la Organización de la OEA hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales”, exigió Ramdin. “Este proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quién ocupará la presidencia. Asimismo, instamos a todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país”, agregó el diplomático.

Washington también ha subido el tono en sus exigencias y a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ha advertido de “consecuencias” si las autoridades electorales no finalizan el proceso y nombran un vencedor de las elecciones del 30 de noviembre. “Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, advirtió el organismo.

Honduras es un país sumido en el caos político desde las elecciones, que contaron con una participación masiva del electorado. La diferencia mínima de votos entre Asfura y Nasralla ha hecho que el CNE organice un escrutinio de 2.792 actas electorales que presentaron inconsistencias en el recuento preliminar, pero el proceso, que debió iniciar el 13 de diciembre, ha experimentado retrasos que han levantado sospechas entre los candidatos y colmado la paciencia de los observadores internacionales. Nasralla acusó este lunes al expresidente Juan Orlando Hernández de organizar un “fraude” en los comicios y señaló a los consejeros electorales de “recibir instrucciones del crimen organizado”. Hernández fue indultado por Trump tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por vínculos con el narcotráfico. “Yo no pertenezco al crimen organizado, no soy parte del narcotráfico. Este fraude no solamente fue fraguado por los nacionalistas [en alusión al Partido Nacional, de derechas] que están de candidatos, fue fraguado desde Estados Indios por su líder, que es Juan Orlando Hernández. Él es quien está detrás de todo esto”, acusó Nasralla.

Miembros de un panel de recuento en el CNE de Honduras, para el recuento manual de aproximadamente el 15 % de los votos, en Tegucigalpa, el 19 de diciembre. Fredy Rodriguez (REUTERS)

Las continuas acusaciones entre los integrantes del órgano electoral —que no cuenta con independencia partidaria— han hecho arder más la llama del caos. El oficialista Ochoa ha señalado a sus compañeras de la oposición de retrasar el proceso debido a “coacciones” de sus partidos. “Desde hace alrededor de 10 días no asisten presencialmente a las instalaciones del CNE y sus oficios son remitidos con sello, sin firma de su puño, por lo que suponemos que están retenidas y bajo coacción, desconocemos en qué condiciones”, ironizó el funcionario. Ochoa sostiene la posición de los líderes de su partido, que acusan un fraude en las elecciones. “A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta, ni a punta de bala, y lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre es la más sucia en la historia de este país. A mí me nombró el pueblo, no ningún gobierno extranjero”, dijo a la prensa local en referencia a la intervención de Trump en los comicios.

Sus colegas, la liberal Hall y la conservadora López, denunciaron el lunes que son víctimas de una “evidente persecución política” del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para impedir que declaren oficialmente a un ganador de las elecciones. “Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones. Se ha utilizado toda la institucionalidad del Estado con el único interés de que no se cumpla la alternabilidad en la Presidencia, el respeto al proceso democrático y a la soberanía del pueblo”, denunciaron ambas funcionarias. En una movida que para la oposición muestra la instrumentalización de las instituciones estatales, la Procuraduría hondureña emitió una acción de habeas corpus o exhibición personal de las funcionarias “por desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima”. El organismo justifica la medida para que la justicia verifique “de manera inmediata” la situación de las consejeras.

Mientras tanto, voces de la sociedad civil y la academia han pedido mesura, el fin del escrutinio y han criticado unos comicios empañados por la torpeza en el recuento de los resultados. “Después de estas elecciones, nos queda hacer una profunda reflexión sobre el modelo político que a todas luces está caduco y decadente”, dijo Alex Navas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y exintegrante de la fallida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). “Para comenzar, deben hacerse reformas profundas en la nominacion de los consejeros del CNE. Este pleno le falló al país estrepitosamente”, dijo sobre el organismo electoral. “Este ha sido el proceso electoral más cuestionado y viciado desde el retorno a la democracia. La única forma de darle cierta credibilidad es abriendo todas las urnas impugnadas y contar voto por voto. Es la única forma de detener una crisis sin precedentes”, recomendó.