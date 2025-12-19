El candidato apoyado por Trump sigue al frente en Honduras y la presidenta dice que aceptará el resultado

La tensión política en Honduras bajó varios decibeles este viernes después de que la presidenta Xiomara Castro informara que aceptará los resultados de una elección presidencial empañada por la tardanza en los resultados. Castro había advertido de un supuesto intento de golpe contra su Gobierno y llamó a una movilización masiva, pero la tarde del jueves rebajó el tono y dijo que garantizará una transición “pacífica y ordenada” del poder a quien resulte triunfador de los comicios, cuyo recuento se reanudó luego de una tardanza de varios días que generó manifestaciones y forcejeos en las instalaciones del órgano electoral que custodia las actas. El llamado recuento especial de 2.792 papeletas que presentan inconsistencias, que debía haber iniciado el 13 de diciembre, avanzaba el viernes con la ventaja por la mínima del candidato conservador, Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump y quien suma el 40,4% de votos, seguido muy de cerca por el liberal Salvador Nasralla, quien tiene el 39,4% de los apoyos.

Castro no pudo escoger mejor escenario para sus declaraciones que la ceremonia de traspaso de mando de la jefatura del Estado Mayor Conjunto del Ejército en un país donde los militares siempre han tutelado la política. Fue el Ejército el que derrocó en 2009 por un golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria. “Para mantener la paz en nuestro país respetaré, aun en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral”, dijo Castro. “A partir de esta declaratoria se iniciará la transición pacífica de mi Gobierno al nuevo régimen. El 27 de enero, pacíficamente, terminaré mi mandato como la primera mujer presidenta de la República”, prometió. Sus afirmaciones ponen fin a una serie de especulaciones de opositores, quienes han afirmado que la mandataria y sus acólitos no dejarían el Gobierno hondureño.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el inicio del llamado recuento especial después de que el conservador Partido Nacional y el Partido Liberal aceptaran inscribir a sus representantes como garantes en el escrutinio, que es público y retransmitido en directo para, según la funcionaria, garantizar su transparencia. Los observadores internacionales también siguen el proceso que debe mostrar la fotografía final de una carrera electoral reñida y llena de obstáculos, marcada por la torpeza en un recuento de votos lleno de interrupciones y “problemas técnicos”. Tanto Asfura como Nasralla apoyan este procedimiento y han afirmado que aceptarán su resultado.

La tarde del viernes estaba ya escrutado el 99,8% de las actas y esos resultados preliminares daban una ventaja mínima a Asfura, quien tiene el respaldo de Trump. El conservador sumaba 1.322.695 millones de votos (40,4%) mientras que Nasralla obtenía 1.290.119 millones (39,4%). El sistema electoral hondureño establece como ganador a quien obtenga la mayoría de votos una vez terminado la verificación de todas las papeletas y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para nombrar un vencedor. Hall prometió que cumplirán con los tiempos establecidos. “Hemos realizado enormes esfuerzos para iniciar esta etapa. Seguiremos firmes, defendiendo el proceso y avanzando hacia la declaratoria de resultados, llueva, truene o relampaguee”, aseguró.