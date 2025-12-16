Xiomara Castro advierte de que se gesta un golpe contra su Gobierno y llama a una movilización masiva en Honduras

Son tiempos recios los que vive Honduras, el país sumido en la incertidumbre, porque 16 días después de la elección presidencial aún no se define a un ganador. La presidenta Xiomara Castro ha advertido este martes de que se gesta un golpe contra su Gobierno y ha llamado a una movilización masiva en Tegucigalpa, además de exigir al Ejército y la Policía de “cesar cualquier fuerza que se esté ejerciendo desproporcionada” contra centeneras de manifestantes del partido oficialista, el izquierdista Libre, que desde el lunes protestan en las instalaciones donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar el recuento especial de miles de actas con inconsistencias que definirán al ganador de los comicios. “Solicito con urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, pidió la mandataria.

Castro ha lanzado su llamado la madrugada del martes en un mensaje a través de redes sociales. Dijo, citando “información de inteligencia verificada”, que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi Gobierno”, sin dar más detalles. La presidenta, que deberá traspasar el mando a un próximo gobierno de derechas, convocó a la movilización: “Al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”.

La jefa del Gobierno también había informado en su mensaje que el expresidente Juan Orlando Hernández pretende regresar a Honduras “para proclamar el ganador de las elecciones”. Hernández fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump tras haber cumplido casi cuatro años de cárcel de una condena de 45 por sus vínculos con el narcotráfico. El político de derechas, señalado también por corrupción en Honduras, desmintió la información de Castro. “No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de Libre”, escribió en la red social X.

Protesta por los resultados electorales, en Tegucigalpa, el 15 de diciembre. Fredy Rodriguez (REUTERS)

El fiscal general del país centroamericano, Johel Zelaya, ha ordenado la “captura inmediata” del expresidente. “He sido claro en mis declaraciones públicas, no tengo intención de regresar a Honduras en este momento, precisamente porque este Gobierno ha demostrado que no respeta garantías ni derechos, y porque mi seguridad y la de mi familia estarían en grave riesgo ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra”, explicó Hernández.

Quien sí se ha hecho eco de las denuncias de Castro ha sido su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado por un golpe de Estado militar en 2009. Zelaya ha azuzado la teoría del fraude en las elecciones y ha dicho que en el país se gestó un “golpe electoral”. Los observadores electorales internacionales, tanto la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la Unión Europea, no han documentado fraude en el proceso, aunque han criticado la torpeza en el recuento de votos y la tardanza en la presentación de los resultados finales.

“La presidenta ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del partido Libre frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional. Este jueves 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro realizará pacíficamente el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acto institucional que ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder y desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura”, escribió Zelaya en X. “Xiomara Castro es una demócrata probada, y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, y exige, que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero de 2026. Las movilizaciones serán pacíficas y en respaldo a la presidenta. Golpe de Estado nunca más”, agregó.

En medio del caos político está una ciudadanía que navega en la incertidumbre por la falta de definición de una elección cuyo resultado ha sido muy ajustado. Los últimos resultados preliminares publicados por el CNE entre interrupciones y “problemas técnicos” muestran un empate técnico entre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump. Asfura ha logrado más 1.298 millones de votos, el 40,5% del resultado, frente a los más de 1.256 millones de Nasralla, que representan el 39,4% de la votación. En un lejano tercer lugar ha quedado la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien solo logró el 19% de los apoyos. La tensión política ha impedido que inicie el recuento manual de aproximadamente el 15% de las actas, 2.700 papeletas, que presentan “inconsistencias” y que definirán el resultado de la elección.