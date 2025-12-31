El primer premio de La Grossa de Cap d’Any, el 01379, reparte siete millones en El Vendrell

Los propietarios del estanco de El Vendrell que ha vendido íntegramente el primer premio de la Grossa de Cap d'Any, con la cabezuda que es imagen del premio, de Loteries de Catalunya.

El primer premio del sorteo de La Grossa de Cap d’Any 2025, el 01379, dotado con 200.000 euros por billete jugado, vendido íntegramente en el estanco número 3 de El Vendrell (Tarragona), ha repartido siete millones de euros, al haber agotado los 35 billetes puestos a la venta. Es la primera vez que cae en la localidad tarraconense la Grossa, en un día en el que también ha tocado en la población parte de uno de los dos cuartos premios, el 15.376, que se ha vendido en el estanco número 2, ha informado Loteries de Catalunya.

En total, en El Vendrell se han repartido 7.034.185 euros, en un año en el que este sorteo ha distribuido más de 14 millones de euros en premios en toda Cataluña. Los otros municipios afortunados han sido Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), con casi un millón de euros en premios; Parets del Vallès (Barcelona), con otros 910.025 euros, y Barcelona, donde ha tocado un quinto premio.

En declaraciones a la agencia EFE, Marc Latoure, del estanco número 3 de El Vendrell, ha mostrado su alegría por haber podido repartir por primera vez la Grossa y ha augurado que los compradores son del municipio, puesto que los turistas que visitan la ciudad no suelen comprar este tipo de lotería en el establecimiento. Hijo de Roser Sabaté, la propietaria del establecimiento, a punto de jubilarse, ha indicado que el estanco, ubicado en el número 7 de la calle Cafès, en el centro de la ciudad, ha vendido los billetes agraciados tanto en el mostrador como por internet. Asimismo, ha señalado que es la primera vez que entregan un premio de esta cantidad, con lo que hoy toda la familia está “muy feliz”.

El segundo premio, al que corresponden 65.000 euros por cada billete de 10 euros, ha sido para el número 92.574, del que se han vendido 16 billetes, un total de 1.040.000 euros, en un estanco de la Colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) y en el estanco número 4 de Girona. El tercer premio, dotado con 30.000 euros por billete, ha sido para el número 73.762, vendido en Parets del Vallès (Barcelona) y por internet.

Como es habitual, La Grossa también ha repartido dos cuartos premios de 10.000 euros por billete, que han sido para los números 29.181, vendido en Cambrils (Tarragona) y Campdorà (Girona), y el 15.376, que se ha distribuido en Palau-Solità i Plegamans, el Vendrell y por internet. Los tres quintos premios de 5.000 euros por décimo han recaído en el 34.006, que ha tocado en El Prat de Llobregat (Barcelona) y Súria (Barcelona); el 20.005, que ha sido distribuido en Barcelona, y el 68.675, que se ha vendido en Gelida (Barcelona).