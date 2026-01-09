Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Pena muerte

El presidente de Gabón busca recuperar la pena de muerte, abolida en 2010

La medida será promovida a través de un referéndum que el mandatario Brice Oligui Nguema ha encargado al Gobierno

Agencias Stephanny Pinzón Triana
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ha hecho pública su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, abolida en 2010. El mandatario gabonés ha encargado al Gobierno que organice una consulta nacional sobre la pena capital en un discurso recogido por la agencia de noticias estatal AGP en el que ha asegurado que “esta discusión debe ser liderada por el pueblo que [lo] eligió”.

Según la agencia gabonesa, el anuncio de este comandante —que participó en el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023 que derrocó al presidente de la República, Ali Bongo—, pretende responder a las preocupaciones planteadas por Guy Bertrand Mapangou, presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC), en relación con los crímenes violentos que azotan al país.

En su comparecencia, el líder militar ha defendido la celebración de la consulta nacional, pero no ha especificado cuáles serán las posibles fechas para su convocatoria. Además, ha asegurado que los autores de delitos violentos “no quedarán impunes”, conforme a la información del citado medio.

Mapangou, que ha atendido la comparecencia del presidente, ha afirmado: “Ciertamente, nuestro país es abolicionista por ley”, matizando que “Gabón debe mantener su soberanía e independencia cuando la integridad física y moral de sus niños sea violada, brutalizada o amenazada”, en declaraciones recogidas por el diario Gabon Review.

El Gobierno de Gabón abolió la pena de muerte en febrero de 2010, si bien tres años antes ya se habían eliminado del código penal los artículos que establecían la ejecución de condenados por delitos graves.

La pena de muerte contradice el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo con la organización, unos 170 países han abolido o introducido una suspensión de la pena de muerte en la legislación o en la práctica. No obstante, “algunos estados también permiten la práctica de la pena de muerte para delitos que no sean de extrema gravedad y que impliquen un asesinato deliberado, entre otros, los delitos por drogas o acusaciones de terrorismo”.

Para Amnistía Internacional (AI), “las personas pobres, las pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o raciales, y quienes carecen de recursos para pagar una defensa adecuada son quienes más probabilidades tienen de ser condenadas a muerte”, es por ello que califican esta práctica como “arbitraria y discriminatoria”. Además, AI explica que, en algunos países, las sentencias de muerte se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura o juicios sin garantías.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial: Navidades en Oveng Azem, la cárcel donde la muerte está presente

Marta Colomer
Africa

El temor al contagio golpista se extiende por las dictaduras de África

José Naranjo | Dakar

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_