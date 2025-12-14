Morena y Verde se dividen en SLP por una reforma que beneficia a la esposa del gobernador

El Congreso de San Luis Potosí ha aprobado, sin los votos de Morena, una reforma que obliga a los partidos a postular a una mujer a la gubernatura en 2027

La sombra de la fractura asoma en la coalición oficialista desde San Luis Potosí, de cara a la compleja elección de 2027. Una reforma electoral aprobada este domingo en el Congreso estatal, que beneficia las aspiraciones de la senadora Ruth González Silva para suceder a su esposo en la gubernatura en 2027, ha dividido a Morena y al Partido Verde.

La reforma fue propuesta por el Consejo Estatal Electoral, pero su autoría se atribuye al gobernador Ricardo Gallardo, y obligará a los partidos políticos locales a postular a una mujer en las elecciones de 2027, bajo el argumento de la paridad sustantiva, pues nunca en la historia del estado ha habido una gobernadora.

Gallardo y su partido, el Verde Ecologista, han forzado los tiempos para apurar los trámites legislativos: el viernes se aprobó el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y este domingo han citado al pleno del Congreso para votar la reforma a las 9:00 de la mañana, sin debatirla.

Los cambios a la Constitución local han sido aprobados con 19 votos de las bancadas del PVEM, PT, MC, PRI, Nueva Alianza y dos diputados panistas. Han votado en contra los seis legisladores de Morena y dos del PAN.

La reforma modifica tres artículos de la Constitución local y una buena parte de la Ley Electoral del estado, pero el artículo que ha dividido al oficialismo es el segundo transitorio, que establece: “Para el proceso electoral ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la gubernatura del estado”. Un traje a la medida de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

Ruth González Silva, senadora del Partido Verde, el 25 de marzo. Daniel Augusto

La postulación de la senadora del Verde, favorecida con esta reforma, contradice la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar el nepotismo, evitando la sucesión inmediata entre familiares en un mismo cargo. La iniciativa de la presidenta fue aprobada hace unos meses, pero gracias a las presiones del PVEM y PT —aliados indispensables de Morena en el Congreso— su vigencia quedó establecida para 2030, y no para 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, entre ellas la de San Luis Potosí.

El cambio en los tiempos que había propuesto Sheinbaum orilló a la dirigencia nacional de Morena a aprobar un acuerdo interno que obliga a sus militantes a no heredar el cargo a familiares en 2027; una disposición que obstaculiza las aspiraciones de los senadores Félix Salgado Macedonio en Guerrero, cuya hija es gobernadora, y Saúl Monreal en Zacatecas, hermano del actual mandatario.

El Partido Verde quedaría libre de este candado, y podría postular a la esposa del gobernador, pero Morena se vería impedido a coaligarse con ellos y tendrá que buscar a su propia candidata. Aunque en algún momento se llegó a mencionar a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como aspirante morenista, fuentes de la dependencia han afirmado que la funcionaria no tiene interés en ello.

De concretarse la candidatura de Ruth González Silva, el oficialismo se vería en un escenario similar al de 2021, cuando el PVEM decidió postular a Ricardo Gallardo, pero Morena rechazó respaldarlo. En ese entonces, la dirigencia encabezada por Mario Delgado —amigo y aliado de Gallardo— optó por postular a una candidata débil que hizo una campaña testimonial, sin apoyo del partido: Mónica Rangel, que quedó en tercer lugar con apenas el 11% de la votación.

Ricardo Gallardo, un controvertido político local que desde antes de 2021 cargaba un negro historial por encabezar junto con su padre un grupo denominado La Gallardía —acusado de extorsión y otros delitos en el estado—, ganó la elección con medio millón de votos y una diferencia de cinco puntos al panista Octavio Pedroza. Lo primero que hizo al asumir el cargo fue declararse aliado de la cuarta transformación. Él y su partido se han mantenido fieles a Morena, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en su camino al 2027 han decidido jugar su propia estrategia.

Los criterios de paridad y los candados contra el nepotismo podrían afectar la cohesión de la alianza Morena-PVEM-PT en otros estados en la compleja elección de 2027, en la que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, ayuntamientos y Congresos locales de 30 entidades.