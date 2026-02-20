En directo: La Sagrada Familia colocará este viernes la última pieza de su torre más alta

La Sagrada Familia de Barcelona tiene previsto colocar este viernes la última pieza de su torre más alta. Desde las nueve de la mañana, la gran grúa trabaja para depositar el brazo superior de la cruz que coronará la torre de Jesús: la pieza ya ha sido enganchada por cuatro cables rojos, pero aguarda todavía suspendida en una cubierta del templo. Con la maniobra, el templo alcanzará los 172,5 metros, su altura máxima, y modificará la silueta de la ciudad. La torre, donde faltará retirar el andamio y terminar el interior, será inaugurada el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Para el aniversario se espera la visita del papa León XIV, invitado por la basílica, pero el Vaticano todavía no la ha confirmado.

La delicada maniobra estaba prevista para la semana pasada, pero el vendaval que afecta la capital catalana la retrasó. No ha sido hasta este viernes que el viento ha dado una tregua y la operación se realizará, como todos los trabajos de construcción, con presencia de visitantes en el interior y exterior del templo. La junta constructora retransmite la operación en directo en sus perfiles de sus redes sociales: Tiktok, You Tube e Instagram.

La pieza superior de la cruz de la torre de Jesucristo llevaba al menos dos semanas esperando en una cubierta del templo, a 35 metros de altura, donde se han dado los últimos retoques. La mole, que pesa más de 12 toneladas, será colocada con la pericia del gruista José Encina que trabaja en una cabina a 140 metros de altura con una pluma que, completamente desplegada, alcanza los 200 metros. Arriba, a la cruz le esperan escaladores. El supervisor de todos los trabajos, quien coordina a un equipo de 150 personas, es el maestro de obras Jaume Oromí, con el que este diario recorrió hace unas semanas cubiertas, montacargas y andamios del templo.

En total, la cruz mide 17 metros de altura, el equivalente a un edificio de cinco pisos, y 13 de ancho. Es blanca, de cerámica, y Gaudí quería que el sol se reflejara en ella y brillara de día. La cruz suma 15.000 piezas cerámicas, sacadas de 500 moldes distintos y siete tonos de blanco. En los últimos meses, la junta constructora ha trabajado en la colocación primero del brazo inferior de la cruz (en noviembre y octubre) y durante el mes de diciembre y enero se colocaron los cuatro brazos, que quedaron ubicados el día 14.

Desde el pasado 31 de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, relegando a la Iglesia Mayor de Ulm, en Alemania. A diferencia de la mayoría de los edificios, en los más de 140 años de obras, la Sagrada Familia no ha crecido en altura, sino por fases. Antes de morir, Gaudí dejó muy avanzada la fachada del Nacimiento y terminó la torre de Bernabé, para mostrar una parte del templo y poder seguir atrayendo donaciones. Un siglo después, el conjunto está prácticamente terminado en altura: la basílica, las fachadas del Nacimiento y la Pasión (con esculturas de Josep Maria Subirachs), las torres de los apóstoles, las de los cuatro evangelistas, la de María (inaugurada en 2021) y, desde este viernes, el exterior de la de Jesús.