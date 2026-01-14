Ir al contenido
Cataluña
Sagrada Familia

La Sagrada Familia ya tiene instalados los cuatro brazos horizontales de la cruz de la torre de Jesucristo

La inauguración del espacio más alto se realizará en junio y el papa León XIV ha sido invitado

Alfonso L. Congostrina
Alfonso L. Congostrina
Barcelona -
El skyline de Barcelona está cambiando semana a semana gracias al buen ritmo de construcción de la Sagrada Familia. Los operarios ya han instalado los cuatro brazos horizontales de la cruz que corona la torre de Jesucristo. Esta torre será la más alta de la basílica y estará totalmente completada en junio de 2026 justo cuando se cumplirá el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Tendrá una altura de 172,5 metros superando los edificios más altos de la capital catalana -la Torre Mapfre y el Hotel Arts- pero, tal y como quería Gaudí, unos pocos metros menos que Montjuïc. Siempre se ha asegurado que el arquitecto no quiso superar la altura de la montaña porque “la obra del hombre no debe sobrepasar la obra de Dios”.

El pasado octubre y noviembre los operarios trabajaron en la cruz instalando el brazo inferior del núcleo central y los dos brazos horizontales. Este miércoles, la basílica ha emitido una nota de prensa asegurando que ya se han instalado el tercer y cuarto brazo horizontal.

Todos los lados siguen una geometría de doble giro que caracteriza el conjunto. Tienen una forma octogonal en el extremo interior que conecta con el núcleo y una forma cuadrada en el extremo exterior. Cada brazo tiene un peso de 12,8 toneladas y mide cuatro metros cada uno.

Tras la colocación de cuarto brazo ya solo queda el brazo superior y, dentro de este, se instalará una escultura bautizada como agnus dei (cordero de Dios). Solo la cruz de la torre medirá 17 metros de altura -es similar a un edificio de cinco pisos- y 13,5 metros de ancho. Además, los actuales constructores aseguran que Gaudí quería que la cruz no solo se viera por toda la ciudad sino que, además, brillará tanto de día como de noche. Por ese motivo, se ha utilizado para su construcción cerámica blanca esmaltada y vidrio.

Desde hace meses, la basílica es ya la iglesia más alta del mundo. La inauguración de la torre está prevista para junio y se ha invitado al papa León XIV que tiene previsto visitar tanto Barcelona como otras ciudades españolas el próximo verano.

