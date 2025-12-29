Ir al contenido
Cataluña

Los barceloneses tendrán un descuento del 50% para visitar la Sagrada Familia en el 2026

La junta constructora anuncia la decisión para hacer partícipe a la ciudadanía del año del centenario de la muerte de Gaudí y la culminación de la torre de Jesús

Sagrada Familia
EFE
Barcelona -
Ir a los comentarios

Las personas residentes en la ciudad de Barcelona tendrán un descuento del 50 % para visitar la Sagrada Familia durante el año 2026, coincidiendo con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la torre de Jesús. En un comunicado, la junta constructora de la basílica ha explicado este lunes que estos dos hechos “convierten el año en una ocasión significativa para los habitantes de Barcelona” y quiere “hacerlos partícipes de las celebraciones”.

Las entradas con descuento son las de modalidad general de los productos individuales, que son la visita básica, la visita guiada, la visita con acceso a las torres y la visita guiada con acceso a las torres. Según el comunicado, las entradas “no se adquirirán a través de la web, sino a través de la central general de reservas”.

Para comprar las entradas, los interesados deberán de “enviar un correo electrónico y acreditar la condición de público local con un justificante de residencia”, que puede ser una fotocopia del DNI o del padrón municipal. Los visitantes que compren esta entrada también deberán llevar el DNI o el padrón al identificarse a la Basílica.

Más información

La Sagrada Familia mira a 2026: el año que culminará su torre más alta y celebrará el centenario de Gaudí

Clara Blanchar | Barcelona

La nueva Rambla de Barcelona reducirá las terrazas para ganar espacio de paseo en el centro

Clara Blanchar | Barcelona

Archivado En

_

