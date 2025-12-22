Milagros Tolón será ministra de Educación y Elma Sáiz, portavoz del Gobierno
Pilar Alegría deja sus cargos en el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones de Aragón el 8 de febrero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Elma Sáiz como nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón como nueva ministra de Educación en sustitución de Pilar Alegría, que deja sus cargos en el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones de Aragón el 8 de febrero. El presidente ha trasladado en los últimos meses que está muy satisfecho con el equipo del Consejo de Ministros y solo tiene intención de llevar a cabo los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas. La pasada semana adelantó, en una conversación informal con periodistas, que nombraría a una mujer como nueva portavoz del Ejecutivo.
Pilar Alegría, hasta ahora ministra portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, anunció el pasado martes en su cuenta de X que cerraba su etapa en la política nacional para concurrir a las elecciones autonómicas en Aragón, convocadas para el próximo 8 de febrero. “Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra”, publicó Alegría en su último Consejo de Ministros.
Desde que Sánchez llegó a La Moncloa ha habido cuatro mujeres al frente de la Portavocía del Gobierno. Isabel Celaá ocupó el cargo entre junio de 2018 y enero de 2020, la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sucedió a Celaá hasta 2021, cuando Sánchez nombró a Isabel Rodríguez, hoy ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Pilar Alegría ha sido ministra portavoz desde el 21 de noviembre de 2023.
