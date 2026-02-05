El móvil y la impaciencia, principales factores de riesgo de los peatones

El uso del teléfono móvil y la impaciencia son las dos principales causas de los accidentes que sufren los peatones, según un estudio que se ha difundido este jueves en una jornada técnica Peatones y seguridad vial, inaugurada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El informe Comportamiento del peatón en los cruces recoge que uno de cada tres peatones en España no presta la debida atención al cruzar un paso señalizados.

Según este informe, presentado por el técnico de estudios cuantitativos de IO Investigación, Jesús Barbero Quirós, el 86% de los peatones admite que el uso del teléfono móvil afecta a su atención al cruzar, pese a que la percepción del riesgo es elevada. Las conductas imprudentes están a la orden del día. Un 38% de los encuestados reconoce que cruza en rojo de manera frecuente u ocasional, mientras que el 44% admite que lo hace sin utilizar los pasos de peatones. Según Barbero, el uso del teléfono móvil se ha normalizado en los desplazamientos a pie: un tercio de los peatones lo utiliza mientras camina y más del 35% lo hace incluso cuando cruza un paso de peatones regulado por semáforos. La acción más realizada con el móvil mientras se camina son las llamadas telefónicas (59%), seguida de leer mensajes (46,5%).

A este factor del móvil se unen la impaciencia y la familiaridad de la zona. Los peatones valoran de media 7,4 puntos sobre 10 a los pasos de peatones, aunque el 40% considera que la seguridad es mejorable. Solo la mitad de los encuestados cree que los pasos de peatones son suficientemente visibles, mientras que el 90% considera necesario incluir zonas de despeje (es decir, libres de coches, setos y de todo lo que pueda inducir a un despiste, para que haya buena visibilidad) antes y después de estos cruces señalizados. El estudio concluye que siete de cada 10 encuestados estarían a favor de campañas informativas sobre el uso del móvil al cruzar una vía, mientras que dos de cada tres encuestados creen conveniente el denunciar el uso del teléfono mientras se cruzan calles o avenidas.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha destacado que el atropello es “la primera causa de fallecidos en nuestras ciudades por siniestros de tráfico, en trayectos cotidianos que deberían ser seguros y que, sin embargo, en demasiadas ocasiones terminan en tragedia”. En 2024, el último año con los datos consolidados, concluyó con 207 peatones fallecidos en las calles y avenidas de España. El 65% de las víctimas son personas mayores, por lo que ha pedido un compromiso por parte de la sociedad: “Se lo debemos a nuestros mayores, a quienes han construido nuestras ciudades y merecen poder caminar por ellas con seguridad”.

“Caminar sin miedo”

En la misma línea ya había intervenido el ministro del Interior, que ha destacado que la jornada desarrollada en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) “no va de cifras, va de ciudadanas y ciudadanos que por muy diversos motivos ocupan o utilizan el espacio urbano para desarrollar parte de su vida cotidiana y del derecho básico que todas y todos tenemos a poder caminar sin miedo a un siniestro vial”.

El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, ha dado el perfil de los peatones fallecidos. El 65% en 2024 tenía más de 65 años. Las mujeres sufren más atropellos, pero suelen ser menos graves. En muchos de los siniestros, el peatón no había cometido ninguna infracción. Los arrollamientos del fin de semana y durante la noche son menos frecuentes, más graves y con mayor probabilidad de resultar mortales.

Dos ciudades han participado para exponer sus experiencias con los peatones. La coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María José Aparicio, ha destacado la importancia de políticas para reducir la velocidad y el uso de medidas tecnológicas junto con las actuaciones dentro de la Estrategia Madrid 360 (ampliación de aceras, reurbanización mediante plataformas únicas, peatonalizaciones temporales y permanentes…). Todo ello, ha asegurado, ha permitido avanzar a un modelo de movilidad más seguro y centrado en las personas.

La segunda teniente alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Albete, ha presentado los resultados de la Estrategia Bilbao Ciudad 30. De hecho, fue la primera ciudad europea en implantar un límite general de 30 kilómetros por hora en todas sus calles. Esa medida ha completado con recientes procesos de peatonalización, mejora de los entornos escolares y una apuesta decidida por la accesibilidad para consolidar un entorno urbano más seguro y sostenible.

En la inauguración también han participado la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Sara Hernández y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna. La primera ha apostado por poner al peatón en el centro de las políticas públicas de manera que se consigan entornos urbanos más seguros, accesibles y saludables. Martínez-Sicluna ha defendido la llamada “ciudad de los 15 minutos”, donde los servicios esenciales estén al alcance de un paseo para reducir la dependencia del vehículo privado.