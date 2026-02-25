Baleària crece un 15% en facturación, con 801 millones, y un 15% en pasajeros

Adolfo Utor, presidente de la naviera, presenta un “resultado histórico” en 2025 y anuncia la petición de abrir una terminal en el Puerto de Valencia

El grupo naviero Baleària, radicado en Dénia (Alicante), facturó el pasado año 801 millones de euros y trasladó a 6,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 16% y 15%, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda) arroja una cifra de 170 millones, un 29% más, y el beneficio asciende a 63 millones, un 152% más, tras las amortizaciones por la deuda y las inversiones.

Es un “resultado histórico”, según ha afirmado este miércoles el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en las dependencias en el Puerto de Dénia de la firma, que cuenta con 43 barcos y opera en cinco países, con una plantilla de 3.100 trabajadores.

Utor ha atribuido los resultados al incremento de la actividad en Argelia y Marruecos, especialmente, y la consolidación de las líneas de Valencia, Barcelona y Baleares. El comportamiento “moderado del precio del combustible” y la reducción de costes económicos son otras de las causas aducidas para explicar el ejercicio del grupo naviero, líder en España, que transportó el pasado año en sus 29 rutas 1,6 millones de vehículos, un 11% más, y una carga de 8,3 millones de metros lineales, un 10% más.

Utor ha reconocido una deuda actual de 650 millones de euros que puede alcanzar los 1.000 millones con la compra de la actividad del grupo canario Armas Transmediterránea, con sus 15 ferries y 1.500 trabajadores, y otras inversiones futuras. En este sentido, el empresario ha señalado que “el reto más relevante” de la compañía es Canarias, a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dé su autorización a una operación en la que cuentan con socios locales (que podrían alcanzar hasta el 40%), según ha apuntado.

“Llevamos intercambiando información desde el mes de junio con la CNMC, seguimos esperando pacientes”, ha dicho Utor, que ha advertido sobre el “deterioro creciente” de la compañía con tráfico en Canarias y el mar de Alborán. Ha incidido en que las administraciones canarias, las organizaciones empresariales y sindicales han mostrado su preocupación por que la “resolución administrativa se dilate más en el tiempo”.

La “primicia” del acto de presentación de resultados ha sido el anuncio de la petición formulada por Baleària a la Autoridad Portuaria para abrir una nueva terminal privada de ferries en Valencia, en las instalaciones donde actualmente opera, en los muelles del Turia. Comportaría una inversión de unos 30 millones de euros.

Utor, accionista relevante de Prisa (con alrededor de un 5% del capital), grupo editor de este periódico, ha destacado también el compromiso de la naviera con “la sostenibilidad y la descarbonización”. Ha ponderado que “la naviera es líder global en transición energética”, con una reducción de 15% de la emisión de CO2 por pasajero y del 12% por metro lineal de carga con respecto al ejercicio de 2024. “En coste medioambiental hemos pagado 20 millones en 2025 y en el 2026, tenemos prevista una factura de 40 millones en el comercio de emisiones”, ha anunciado.