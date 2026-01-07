Jerí y Kast proponen un gabinete binacional para afrontar el crimen organizado y la migración irregular

Después de Argentina y Ecuador, Perú era el tercer país en la agenda de José Antonio Kast tras resultar vencedor en las últimas elecciones generales en Chile. Perú, el país con el que limita en el extremo norte, aquel socio comercial con quien lo une una relación estrecha y a la vez áspera por el trauma de la guerra que todavía suele manifestarse en disputas gastronómicas y en los partidos de fútbol. Este miércoles, alrededor del mediodía, el republicano visitó Palacio, en el centro histórico de Lima, y se reunió en la sala Túpac Amaru con el presidente del Perú, José Jerí. Una cita bilateral que contó con la participación del canciller peruano Hugo de Zela, el principal gestor del encuentro, así como del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, y los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti.

Si bien el domingo mantuvieron una conversación telefónica, se trata de la primera reunión oficial entre Jerí y el flamante mandatario chileno que asumirá funciones el próximo 11 de marzo. A fines de noviembre las tensiones entre Perú y Chile se reavivaron cuando decenas de ciudadanos venezolanos intentaron cruzar la frontera, de Arica a Tacna, luego del ultimátum que acabó dándole la elección a Kast: que los migrantes venezolanos, en situación irregular, tenían los días contados para marcharse antes de que empezara su mandato. Kast se ha propuesto cumplir esa promesa de campaña, y Perú es determinante en esa pretensión. Podría ser la puerta de escape o también un muro infranqueable. Pero todo indica que será lo primero.

A pesar de que el titular del Ministerio de Relaciones Exterior, Hugo De Zela, sostuvo que la capacidad del Perú para acoger a migrantes irregulares está rebasada, Jerí no se ha mostrado esquivo ni desafiante sobre la propuesta de Kast de establecer un corredor humanitario para expulsar a los cerca de 337.000 venezolanos cuyos papeles no están en regla. Después de Colombia, Perú es el país con mayor número de migrantes bolivarianos: se estima que son 1,7 millones, y solo un millón de ellos viven en la capital.

Jerí, quien tiene menos de 100 días en Palacio —luego de suceder a Dina Boluarte— se ha mostrado receptivo con el discurso de Kast. Antes de reunirse en privado, ambos dieron unas palabras inaugurales. “Somos países vecinos con profundos lazos históricos y comerciales. Tenemos que enfrentar a la delincuencia transnacional, así como cooperar para frenar la migración irregular que afecta a nuestros países (...) Estoy convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto. Y una vez que ingrese en funciones poder desarrollar un gabinete binacional”, declaró Jerí. El gabinete binacional es una medida que se planteó a inicios de diciembre como una respuesta a la crisis fronteriza y está camino a consolidarse, aunque todavía no se han brindado mayores detalles.

Kast, por su parte, remarcó la necesidad de establecer una estrecha cooperación entre Perú y Chile para combatir el crimen organizado, el cual definió como “una industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas”, así como la migración irregular. “Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Es nuestro afán tener buenas relaciones. Así como en Argentina, donde estuvimos con (Javier) Milei y esperamos profundizar nuestros vínculos. Nos necesitamos mutuamente”, dijo. A su vez señaló su interés y preocupación en los sectores industriales, comerciales, turísticos y agrícolas. “Ustedes han logrado algo muy importante como el riego en varias zonas de Perú, con inversión chilena. Encantados de compartir nuestros avances tecnológicos”, agregó.

Si con Javier Milei, a quien visitó apenas dos días después de ganar las elecciones, Kast coincide por profesar una mirada política parecida, con José Jerí lo une una postura similar respecto al bombardeo de los Estados Unidos a Venezuela que logró la caída de Nicolás Maduro. Jerí, quien dice ser de centroderecha, ha justificado e incluso ha felicitado la acción militar digitada por Donald Trump. “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad”, dijo. Un respaldo que le ha valido un cúmulo de críticas.

La visita de Kast ha producido cuestionamientos, incluso desde parlamentarios afines a Jerí como el congresista Jorge Montoya, un almirante retirado que integra la bancada de Honor y Democracia. “Perú no debe aceptar el supuesto corredor humanitario para venezolanos expulsados de Chile (...) En la práctica significará que miles de ilegales ingresen por nuestra frontera sur y busquen quedarse en nuestro país, poniendo en alto riesgo a la población de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, y en general a todo el sur peruano”, manifestó en sus redes sociales.

El analista político Juan De la Puente discute el carácter humanitario de la propuesta de Kast. “Es un tránsito de migrantes expulsados a la fuerza. Que Perú acepte ese corredor implica aceptar la xenofobia de Kast que creará un nuevo impasse regional”, sostiene. El exrepresentante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, ha expresado una visión más moderada del asunto. “Es un acto de cortesía la visita del presidente electo Kast que hay que corresponder (...) un eventual éxodo de migrantes debería preocuparnos porque también un número importantísimo de peruanos se encuentra en Chile trabajando. Todos somos países hermanos”, dijo.

Durante la mañana, antes de dirigirse a Palacio, Kast se reunió con una cincuentena de líderes empresariales chilenos y peruanos en el Country Club, un exclusivo y emblemático hotel de Lima, ubicado en el distrito de San Isidro. Guillermo Ferreyros, presidente del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, destacó la intención de agilizar el comercio y facilitar las inversiones entre ambas naciones para generar un mayor bienestar social. “Entre el sur del Perú y el norte de Chile se encuentra el polo minero más importante del mundo. Entre ambos se exporta más del 50% de las exportaciones de cobre en el mundo. Y en la parte agroindustrial tenemos una complementariedad. Producimos uvas, arándanos y palta en distintas estaciones. Si nos unimos podemos llegar a más mercados globales”, explicó tras el encuentro con el presidente electo chileno.