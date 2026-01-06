Kast visita a Perú en busca de un corredor de devolución de migrantes a Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, continúa tocando las puertas a los mandatarios de Sudamérica, antes de comenzar su Gobierno, el 11 de marzo, para avanzar en su proyecto de abrir un corredor que devuelva a los inmigrantes con estatus irregular a Venezuela. Este martes, a las 16.00 horas de Santiago, viajará a Perú para sostener un encuentro este miércoles con el presidente de ese país, José Jerí, enfocado en la migración en la región.

La visita –anunciada hace una semana– ocurre después de que el sábado fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por agentes de la Delta Force, una unidad élite de las fuerzas especiales de Estados Unidos, que bombardearon vía aérea la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas, y otros puntos estratégicos de la capital y de los estados de La Guaira y de Miranda. El líder chavista, acusado de narcoterrorismo en el país norteamericano, fue reemplazado por Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada de Venezuela, obteniendo el respaldo de la Administración de Donald Trump con la advertencia de que “si no hace lo correcto” para la Casa Blanca “pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, encarcelado en Nueva York. Rodríguez prometió cooperar con EE. UU.

La eufórica celebración de la caída de Maduro en distintas ciudades del mundo por parte de la diáspora menguó después de conocerse algunos detalles del plan de Trump que, de momento, pareciera no incorporar en el puzle político a liderazgos opositores como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, o Edmundo González Urrutia, candidato que se atribuye una abrumadora victoria frente a Maduro en las presidenciales de julio de 2024 luego de mostrar actas de votación. Ahora, los venezolanos se mantienen expectantes. Los que permanecen dentro de su país, intentan abastecerse ante un eventual nuevo ataque o cualquier otra situación que les impida salir a las calles.

Kast, que apoya la detención de Maduro, este lunes volvió a hacer un llamado a los extranjeros indocumentados originarios de este país a que salieran de Chile para que, desde el exterior, postulen a un visado: “Hoy día quizás va a ser más fácil, porque vamos a tener, si es que la autoridad que hoy día está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información, va a ser más fácil. Pero nosotros no podemos tener personas acá que no sabemos quiénes son. Por lo tanto, en estos días, todos pueden preparar su salida”.

El mensaje está en una sintonía parecida la de Jerí, que el sábado escribió en su cuenta de X que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad (...) desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria” y que, de igual modo, reforzará la presencia en sus fronteras para “garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”. Unos días antes, el canciller Hugo de Zela declaró a la agencia Andina que “Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas”.

La materialización de los planes de retorno depende de la cooperación de los países de tránsito, como Colombia, y, sobre todo, el de recepción, como Venezuela. La intervención de Estados Unidos en la nación caribeña, junto con la continuidad de parte de la cúpula chavista en el poder –ahora bajo el tutelaje de Washington–, abrió una situación de absoluta incertidumbre donde, de momento, es complejo proyectar un descenso o, al contrario, un aumento de los flujos migratorios desde Venezuela hacia otros países de América Latina.

En su campaña presidencial, Kast realizó una cuenta regresiva de su llegada al palacio presidencial de La Moneda para decirle a los migrantes irregulares que abandonaran el país antes de que su investidura como presidente de Chile. El tono de su discurso se suavizó tras vencer a la comunista Jeannette Jara, candidata de la izquierda, en las elecciones del 14 de diciembre de 2025. En cambio, el republicano inició una gira a países como Argentina y Ecuador para gestionar lo que denomina un corredor humanitario que regrese a los extranjeros, sin documentos y los que quieran volver, a Venezuela.

Hay 1,9 millones de migrantes en Chile, lo que ya representa a un 10% de la población. Los venezolanos sobresalen como la principal comunidad, seguidos de los peruanos y los colombianos. Se estima que casi 337.000 están en indocumentados. La posibilidad de una expulsión, luego que asuma Kast, pone en vilo a muchas de estas personas. “Nos sentimos acorralados, sin saber a dónde ir”, dijo Robertsy Vargas, una venezolana en Santiago, a fines de diciembre a EL PAÍS. Ella, que no tiene una visa de residencia, descarta regresar a su país.

El presidente electo de Chile reconoce que el nivel de migrantes irregulares también es elevado en Perú.