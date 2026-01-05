Suiza congela los activos de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el país

Suiza ha congelado todos los activos que el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, puedan tener en el país helvético. El Gobierno suizo ha anunciado la medida este mismo lunes y entra en vigor “con efecto inmediato”. El objetivo del “Consejo Federal es prevenir la fuga de activos”, explica el comunicado en el que se ha dado a conocer la decisión. Maduro no es el único afectado, puesto que también se ha tomado la misma prevención con “otras personas asociadas a él”, aclarando que en este conjunto no estarían “los miembros del actual gobierno venezolano”.

La Confederación da este paso, como el propio texto indica, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado: “El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos. La situación es inestable y se prevén diversos escenarios en los próximos días y semanas. Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela”.

Explican las autoridades suizas que “las nuevas congelaciones de activos se dirigen a personas que no han sido sancionadas previamente”. Además, añaden que dan este paso porque una vez se ha producido la caída del poder de Maduro, “es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”. “Las razones de la caída del poder de Maduro no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la FIAA. Tampoco lo es la cuestión de si dicha caída se produjo de forma legal o en violación del derecho internacional”, apuntan.

Esta medida, que estará vigente durante los próximos cuatro años, se suma a las sanciones que ya impuso Suiza a Maduro y otros dirigentes del régimen chavista en 2018. En ese año, también la Unión Europea castigó a dirigentes venezolanos, entre ellos la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”. Esas sanciones llegaron después de que el régimen desmantelara la Asamblea Nacional elegida dos años antes, en la que tenía mayoría la oposición y las consecuentes protestas en las que hubo más de 100 muertos.

En aquellos paquetes de sanciones suizas ya afectó a figuras todavía clave del régimen como la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy ministro del Interior, Diosdado Cabello, o el fiscal general, Tarek William Saab. También figuran otros que dejaron de ser altos cargos como el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Junto con Maduro y su pareja, hay otras 35 personas cercanas a ellos, según las autoridades suizas. Entre estas estaría Pedro Binaggia, “abogado y gestor de patrimonio, cercano a Hugo Chávez [fallecido en marzo de 2013]”, explica el texto en el que se dan a conocer las sanciones. También estarían los exministros Jorge Alberto Arreaza, Marleny Josefina Conteras, Haiman El Troudi, Rafael Ramírez o Alejandro Zerpa. Además, en el listado aparecen los tres hijastros de Maduro: Walter Jacob, Yossel Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores. No está, en cambio, su hijo biológico, Nicolás Maduro Guerra.