Ir al contenido
_
_
_
_
España
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Albares califica de “peligrosísimo precedente” la intervención militar de Trump en Venezuela

El ministro revela que España ha pedido intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer oír su voz

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la entrevista de este lunes en Cadena SER.
Miguel González
Miguel González
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado este lunes de “peligrosísimo precedente para el futuro” la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con el propósito de capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa y tomar el control de los recursos naturales del país. En declaraciones a la Cadena Ser, el jefe de la diplomacia española ha subrayado que la operación ordenada por el presidente Trump es “claramente contraria al derecho internacional” y que la solución a los problemas de Venezuela “no puede venir impuesta desde el exterior y mucho menos impuesta por la fuerza”. Albares ha asegurado que España está liderando la posición de la UE y ha atribuido a sus gestiones ante la Alta Representante, Kaja Kallas, el comunicado difundido este domingo por 26 de los 27 miembros del club comunitario ―todos menos Hungría―, pese a reconocer que le hubiera gustado un pronunciamiento “más duro”.

El ministro ha revelado que España ha pedido intervenir en la sesión que celebra este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela para exponer su posición y ha asegurado que el Gobierno español es “el primero que ha hablado del mundo, el que ha liderado la posición de la UE y América Latina y el que más claro está hablando” en esta crisis. En cambio, no ha querido pronunciarse sobre los pasos que deben darse ahora en Venezuela ―si el opositor Edmundo González, exiliado en España, debe asumir el poder junto a la Nobel de la Paz María Corina Machado― y ha llamado al diálogo entre los venezolanos para acordar una salida pacífica a la situación del país. Sí ha reconocido que España mantendrá la interlocución con la nueva presidenta de facto, Delcy Rodríguez, como lo hizo con su antecesor, Nicolás Maduro, pese a no reconocer su triunfo en las elecciones de 2024.

Albares ha subrayado que el mundo atraviesa “un momento histórico de gravedad máxima”, ante el riesgo de que se generalice el uso de la fuerza como instrumento para dirimir conflictos y ha llamado a un “rearme moral” en defensa de un orden internacional basado en reglas; entre otras, el respeto a la soberanía de los Estados, que se ha violado en este caso. “No nos resignamos a que se imponga la ley del más fuerte”, ha dicho.

Frente a las críticas del PP, ha calificado de “absolutamente ridícula y absurda” la posición de Alberto Núñez Feijóo quien, en su opinión, se ha situado al margen de la posición que defienden la UE, los principales países de América Latina y el secretario general de Naciones Unidas,. Tras mostrar su sorpresa por el hecho de que el PP no haya criticado la descalificación de María Corina Machado por parte de Trump, se ha quejado de que nadie de ese partido le haya llamado para interesarse por la situación de la colonia española en Venezuela (integrada por unas 200.000 personas) y de las empresas españoles presentes en dicho país, que ha calificado de “tranquilidad” en estos momentos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alvin Hellerstein en Nueva York, en 2019.

Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York

Jesús Sérvulo González | Washington
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es conducido por varios agentes a la prisión federal de Brooklyn.

Maduro, al llegar a Nueva York tras su captura en Venezuela: “Happy New Year”

Jesús Sérvulo González | Washington

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
  2. El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
  3. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  4. Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
  5. Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_