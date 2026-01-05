Albares califica de “peligrosísimo precedente” la intervención militar de Trump en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado este lunes de “peligrosísimo precedente para el futuro” la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con el propósito de capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa y tomar el control de los recursos naturales del país. En declaraciones a la Cadena Ser, el jefe de la diplomacia española ha subrayado que la operación ordenada por el presidente Trump es “claramente contraria al derecho internacional” y que la solución a los problemas de Venezuela “no puede venir impuesta desde el exterior y mucho menos impuesta por la fuerza”. Albares ha asegurado que España está liderando la posición de la UE y ha atribuido a sus gestiones ante la Alta Representante, Kaja Kallas, el comunicado difundido este domingo por 26 de los 27 miembros del club comunitario ―todos menos Hungría―, pese a reconocer que le hubiera gustado un pronunciamiento “más duro”.

El ministro ha revelado que España ha pedido intervenir en la sesión que celebra este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela para exponer su posición y ha asegurado que el Gobierno español es “el primero que ha hablado del mundo, el que ha liderado la posición de la UE y América Latina y el que más claro está hablando” en esta crisis. En cambio, no ha querido pronunciarse sobre los pasos que deben darse ahora en Venezuela ―si el opositor Edmundo González, exiliado en España, debe asumir el poder junto a la Nobel de la Paz María Corina Machado― y ha llamado al diálogo entre los venezolanos para acordar una salida pacífica a la situación del país. Sí ha reconocido que España mantendrá la interlocución con la nueva presidenta de facto, Delcy Rodríguez, como lo hizo con su antecesor, Nicolás Maduro, pese a no reconocer su triunfo en las elecciones de 2024.

Albares ha subrayado que el mundo atraviesa “un momento histórico de gravedad máxima”, ante el riesgo de que se generalice el uso de la fuerza como instrumento para dirimir conflictos y ha llamado a un “rearme moral” en defensa de un orden internacional basado en reglas; entre otras, el respeto a la soberanía de los Estados, que se ha violado en este caso. “No nos resignamos a que se imponga la ley del más fuerte”, ha dicho.

Frente a las críticas del PP, ha calificado de “absolutamente ridícula y absurda” la posición de Alberto Núñez Feijóo quien, en su opinión, se ha situado al margen de la posición que defienden la UE, los principales países de América Latina y el secretario general de Naciones Unidas,. Tras mostrar su sorpresa por el hecho de que el PP no haya criticado la descalificación de María Corina Machado por parte de Trump, se ha quejado de que nadie de ese partido le haya llamado para interesarse por la situación de la colonia española en Venezuela (integrada por unas 200.000 personas) y de las empresas españoles presentes en dicho país, que ha calificado de “tranquilidad” en estos momentos.