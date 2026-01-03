España presiona para lograr una reacción contundente de la UE frente a Trump

El Gobierno español, a través de suministro de Exteriores, José Manuel Albares, está presionando desde esta mañana para lograr un comunicado contundente de la UE tras el ataque de Donald Trump en Venezuela.

Albares está en contacto permanente con Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, y con otros cancilleres para intentar pactar un comunicado de la UE en defensa del derecho internacional y de la carta de Naciones Unidas, según fuentes del Gobierno español.

El Ejecutivo, que ha mostrado un rechazo al régimen de Nicolás Maduro y no lo reconoce porque no entregó las actas de las últimas elecciones, que para el Ejecutivo español ganó la oposición, ha rechazado siempre una intervención militar en Venezuela y ha apostado por una solución dialogada en la que Exteriores se ofrecía como mediador.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares han optado por ayudar a los exiliados venezolanos, como el vencedor de las últimas elecciones, Edmundo González, al que el Gobierno español ayudó a salir de Caracas para ir a Madrid, pero sin romper del todo los contactos con el régimen de Maduro para mantener la influencia española y proteger a los ciudadanos y a las empresas que están allí. España ahora intenta que los demás socios de la UE la acompañen en este mensaje de defensa del derecho internacional, base histórica del consenso europeo surgido tras la II Guerra Mundial, pero ahora detecta reticencias en algunos países de la UE que tienen vínculos políticos muy estrechos con Trump, con lo que no será fácil que el comunicado sea tan contundente como le gustaría a La Moncloa y Exteriores.