Ir al contenido
_
_
_
_
España
Ataque Estados Unidos a Venezuela

España presiona para lograr una reacción contundente de la UE frente a Trump

Albares está en contacto con sus homólogos europeos para pactar un comunicado

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Gobierno español, a través de suministro de Exteriores, José Manuel Albares, está presionando desde esta mañana para lograr un comunicado contundente de la UE tras el ataque de Donald Trump en Venezuela.

Albares está en contacto permanente con Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, y con otros cancilleres para intentar pactar un comunicado de la UE en defensa del derecho internacional y de la carta de Naciones Unidas, según fuentes del Gobierno español.

El Ejecutivo, que ha mostrado un rechazo al régimen de Nicolás Maduro y no lo reconoce porque no entregó las actas de las últimas elecciones, que para el Ejecutivo español ganó la oposición, ha rechazado siempre una intervención militar en Venezuela y ha apostado por una solución dialogada en la que Exteriores se ofrecía como mediador.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares han optado por ayudar a los exiliados venezolanos, como el vencedor de las últimas elecciones, Edmundo González, al que el Gobierno español ayudó a salir de Caracas para ir a Madrid, pero sin romper del todo los contactos con el régimen de Maduro para mantener la influencia española y proteger a los ciudadanos y a las empresas que están allí. España ahora intenta que los demás socios de la UE la acompañen en este mensaje de defensa del derecho internacional, base histórica del consenso europeo surgido tras la II Guerra Mundial, pero ahora detecta reticencias en algunos países de la UE que tienen vínculos políticos muy estrechos con Trump, con lo que no será fácil que el comunicado sea tan contundente como le gustaría a La Moncloa y Exteriores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ataque militar Venezuela por Estados Unidos

“Fuerte Tiuna está explotando”: así se ha vivido en Caracas el ataque de Estados Unidos

Florantonia Singer | Caracas

Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro

Florantonia Singer / Macarena Vidal Liy | Caracas / Washington

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump comparece tras el ataque de EE UU a Venezuela y la captura de Maduro
  2. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  3. Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
  4. Qué se sabe por ahora de las explosiones en Venezuela en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
  5. Feijóo: “El 60% de los extremeños quiere que haya un entendimiento entre el PP y Vox”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_