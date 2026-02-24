Kim Jong-un asciende a su hermana en el partido único de Corea del Norte

Kim Yo-jong, hermana del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y la mujer más poderosa del hermético país, ha ascendido otro peldaño en la jerarquía formal del Partido de los Trabajadores, el partido único que rige los designios de la nación atómica. Técnicamente, Kim ha pasado de subdirectora a directora de departamento del Comité Central, el principal órgano de poder, según han publicado este martes los medios estatales norcoreanos. El nombramiento ha tenido lugar durante la celebración del IX Congreso del partido, que arrancó el pasado jueves, y en el que su hermano, Kim Jong-un, lejos de toda sorpresa, fue reelegido el domingo como secretario general.

El comunicado oficial publicado en los medios norcoreanos sitúa a Kim Yo-jong entre los 17 directores de departamento recientemente elegidos del nuevo Comité Central del partido. Aunque en el texto no consta qué departamento dirigirá, expertos citados por la agencia de noticias surcoreana Yonhap suponen que podría tratarse del Departamento de Propaganda, donde ha ejercido como subdirectora. En la sesión plenaria, celebrada el lunes, también fue reelegida como miembro suplente del buró político del Comité Central, lo que marca su regreso al cargo después de cinco años.

Los movimientos están siendo escrutados con lupa desde Corea del Sur. Un funcionario del Ministerio de Unificación de Seúl ha asegurado que su Gobierno está “observando de cerca para ver si Kim Yo-jong asume un papel en el manejo de las relaciones con Corea del Sur o de las relaciones exteriores”, según recoge Yonhap.

La influencia de Kim Yo-jong en la cúpula de Corea del Norte es un hecho indiscutible. Nacida en 1987, tres años después que su hermano Jong-un, es considerada una de las personas de mayor confianza del líder supremo. Aparece a menudo a su lado en comparecencias públicas, como una sombra, siempre pendiente.

Fue además la encargada de capitanear la comitiva norcoreana que, en febrero de 2018, aterrizó en Corea del Sur para inaugurar una etapa de acercamiento. Como tal se convirtió en el primer miembro del linaje del monte Paektu ―así se autodenominan los descendientes directos del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, el abuelo de Jong-un y Yo-jong― en pisar suelo surcoreano desde la guerra de Corea (1950-1953).

Jugó un papel clave en las cumbres de 2018 y 2019 de su hermano con los entonces presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Corea del Sur, Moon Jae-in. De entonces es aquella imagen que la inmortaliza de noche en el andén de una estación en China mientras su hermano fuma un cigarrillo durante una pausa del largo viaje en el tren blindado en el que se desplaza siempre el líder norcoreano. Iban rumbo a Hanói, donde Kim tenía previsto reunirse con Trump. Ella sostiene un cenicero en las manos en lo que parece un acto servil.

Para el analista Sung-Yoon Lee, se trataba más bien de un gesto que la delataba como “la única persona en el entorno de Kim Jong-un que gozaba de su completa confianza y que podía acercársele en cualquier momento sin necesidad de ser llamada”, según cuenta en su libro La hermanísima, una biografía de Kim Yo-jong recién publicada en España. “Se aseguraba de que su hermano no dejara colillas de cigarrillos con rastros de su ADN que los servicios de inteligencia extranjeros pudieran analizar”.

Este autor, investigador del Woodrow Wilson International Center for Scholars, consideraba en su libro, editado por primera vez en 2024, que más allá de su rango formal en el Comité Central, la hermana ejerce en realidad como “jefe de Gabinete de Kim Jong-un, asesora de seguridad nacional, propagandista principal y, en el futuro previsible, heredera aparente”. Lee la considera la segunda persona con mayor poder del país, y asegura que gran parte de los miembros del Gobierno la temen por su crueldad y la llaman, en secreto, “demonio sediento de sangre” y “la mujer diabólica”.

El cónclave del partido, la cita quinquenal en la que el liderazgo fija la hoja de ruta política para el próximo lustro, de momento no ha dado ninguna pista sobre un posible cambio de estatus de Kim Ju-ae, la hija adolescente del dirigente norcoreano, a quien los servicios de inteligencia de Corea del Sur consideran de forma creciente como la sucesora de la dinastía Kim.