Kim Jong-un consolida su liderazgo y reafirma la disuasión nuclear como eje estratégico

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, en el que fue reelegido secretario general de la organización.

El IX Congreso del Partido de los Trabajadores reelige a Kim como secretario general y deja señales de renovación interna en la élite

El IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el máximo órgano de toma de decisiones del país, avanza con la previsibilidad de los grandes rituales del régimen, pero no por ello deja de enviar mensajes. El partido único, columna vertebral del sistema norcoreano, ha vuelto a cerrar filas en torno a Kim Jong-un, quien fue reelegido el domingo como secretario general, según informó este lunes la agencia estatal KCNA.

La cita quinquenal, inaugurada el jueves y llamada a fijar la hoja de ruta para el próximo lustro, ha mandado por ahora tres señales claras: el poder absoluto de Kim se mantiene intacto, el programa nuclear continúa siendo una prioridad estratégica para Pyongyang y la cúpula dirigente comienza a experimentar un relevo generacional.

No ha habido, de momento, información de cambios con respecto al estatus de Kim Ju-ae, la hija adolescente del dirigente norcoreano, cuya recurrente aparición en actos oficiales ha alimentado las conjeturas de los servicios de inteligencia de Corea del Sur sobre la posibilidad de que se convierta en la sucesora de la dinastía política que gobierna con puño de hierro el país desde su fundación 1948 bajo el liderazgo de Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un.

La reelección de Kim se formalizó el cuarto día de sesiones del congreso, al que asisten 5.000 delegados y se prolonga durante varios días. La KCNA subrayó que la decisión se adoptó con la “voluntad inquebrantable y el deseo unánime” de los participantes, y ha presentado el nombramiento como una expresión de cohesión total entre el partido, el pueblo y el ejército para “la prosperidad del Estado”.

De acuerdo con las normas internas del Partido de los Trabajadores, el congreso sirve para elegir formalmente al Comité Central, que a su vez designa al secretario general, y renueva los principales órganos de dirección. Kim, de 42 años, ocupa la jefatura de la organización de origen marxista-leninista desde que heredó el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, en 2011.

Participantes durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, en Pyongyang (Corea del Norte), el pasado jueves. KCNA (via REUTERS)

La reunión se produce en un contexto de reafirmación ideológica y militar. El relato oficial presenta a Kim como el artífice de un salto cualitativo en la capacidad militar del país, que ha colocado “a nivel global en una base sólida” para su “cruzada revolucionaria”, y ha convertido “en una fuerza de élite y poderosa”. La KCNA sostiene que, bajo su liderazgo, “la capacidad disuasoria de guerra del país, con las fuerzas nucleares como eje, ha mejorado radicalmente”.

El partido, de acuerdo con la agencia de noticias, celebró que el dirigente ha construido unas fuerzas armadas capaces de “hacer frente por iniciativa propia a cualquier amenaza de agresión” y “cualquier forma de guerra”. El arsenal nuclear norcoreano aparece representado en los medios como el pilar que garantiza la seguridad del Estado y sustenta la proyección internacional de Pyongyang.

La insistencia en la disuasión atómica no ha desplazado, al menos en el discurso, la agenda económica. En la sesión de apertura, Kim calificó los últimos cinco años como “un periodo de orgullo en la implementación de la causa socialista a nuestro propio estilo”, pero reconoció las dificultades derivadas de las sanciones y de “la crisis sanitaria pública global”. Según la KCNA, el líder afirmó que el partido afronta “tareas históricas urgentes” para impulsar la construcción económica y elevar el nivel de vida, y reclamó una “lucha más activa y persistente, sin permitir ni un solo momento de estancamiento”. Kim aseguró además que Corea del Norte ha superado “sus peores dificultades” y que ahora entra en una nueva etapa de “optimismo y confianza en el futuro”.

La KCNA también ha informado de cambios en la lista de poder. De acuerdo con la prensa oficial, los delegados eligieron a los miembros del Comité Central (de 138 integrantes) y aprobaron revisiones de las normas del partido, aunque no han trascendido detalles de los cambios en los estatutos. Más allá de la opacidad sobre las reformas internas, la nueva lista confirma la salida de figuras veteranas.

Entre los excluidos se encuentra Choe Ryong-hae, presidente del comité permanente de la Asamblea Popular Suprema y durante años considerado uno de los hombres más poderosos del régimen. También han quedado fuera dirigentes vinculados al impulso del programa militar en la última década, como Ri Pyong-chol y Pak Jong-chon, y a la diplomacia intercoreana, como Kim Yong-chol y Ri Son-gwon, que desempeñaron papeles clave en los contactos de 2018 y 2019 con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el estadounidense, Donald Trump.

A la espera de que concluya el congreso, la atención se centra en las directrices que el partido adoptará para el próximo quinquenio en materia económica, de defensa y diplomacia. Entre las incógnitas figura si Pyongyang enviará un mensaje explícito a Washington o Seúl, en un momento en el que el diálogo permanece congelado, o si se reforzará la línea dura hacia su vecino.