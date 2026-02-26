Un fármaco viviente logra eliminar los tumores de ratones con cáncer de páncreas, ovario o riñón

Un medicamento viviente, denominado CAR-T, ha revolucionado el tratamiento de los tumores de la sangre, logrando miles de remisiones completas de leucemias, linfomas y mielomas desde su primer uso experimental en 2010. La terapia consiste en extraer del paciente células defensivas, modificarlas con ingeniería genética y volverlas a infundir, ya con una capacidad aumentada para destruir las células cancerosas. El exitoso tratamiento, sin embargo, ha fracasado hasta ahora frente a los tumores sólidos, que son los más habituales. Un nuevo estudio ofrece este jueves una esperanza. Una versión ultrasensible del CAR-T ha logrado eliminar los tumores humanos de cáncer de páncreas, ovario y riñón implantados en ratones de laboratorio.

El líder de la investigación es el inmunólogo francocanadiense Michel Sadelain, nacido en París hace 66 años. Su equipo fue el que demostró en 2003 que las células CAR-T, dirigidas contra la proteína CD19 presente en la superficie de las células cancerosas, eliminaban linfomas en los ratones. Los tumores sólidos ―como los de mama, pulmón, colon o páncreas― son más heterogéneos y no muestran esa proteína CD19, lo que ha provocado el fallo de esta estrategia durante las últimas dos décadas.

El grupo de Sadelain, en la Universidad de Columbia (EE UU), propone un nuevo objetivo: la proteína CD70, característica de más de 20 tipos de tumores sólidos. Es una vieja conocida, pero hasta ahora ningún tratamiento experimental había funcionado, porque aparentemente está presente solo en un porcentaje de las células cancerosas de un mismo tumor. Una de las investigadoras del equipo de Columbia, Sophie Hanina, tuvo una corazonada: quizá la proteína CD70 sí estaba presente en todas las células tumorales, pero en algunas de ellas en niveles tan ínfimos que era indetectable para los tratamientos CAR-T habituales.

El inmunólogo Michel Sadelain, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fundación BBVA

El equipo de Sadelain, entonces en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York, diseñó en 2022 una versión de CAR-T ultrasensible, denominada HIT y capaz de detectar esas células cancerosas que hasta ahora pasaban desapercibidas. La nueva estrategia ha logrado la “erradicación completa” de tumores renales, pancreáticos y ováricos en ratones. Sus resultados se publican este jueves en la revista Science.

“Nunca se puede predecir la eficacia que tendrá en humanos, pero es muy destacable la conseguida en modelos animales rigurosos, que utilizan células T humanas [un tipo de glóbulos blancos] para tratar injertos implantados derivados de pacientes”, explica Sadelain a EL PAÍS. El científico necesita millones de euros para dar el salto del ratón a las personas. “Todavía no hemos conseguido financiación para varios ensayos dirigidos a CD70 que esperamos emprender”, reconoce el científico. “Esperamos que la publicación de este estudio despierte el interés en esta estrategia”, añade. Michel Sadelain y Sophie Hanina han solicitado una patente de este tratamiento experimental.

El inmunólogo dirige la Iniciativa en Ingeniería y Terapia Celular de Columbia. Es optimista, pero mantiene los pies en el suelo, porque hasta ahora los tratamientos con CAR-T siempre han fracasado en los tumores sólidos, que son más del 90% de los cánceres. “Existen varias razones para esta menor efectividad: algunos tumores sólidos impiden que las células T entren en el tumor, otros tumores inactivan las células T que se encuentran dentro del tumor, y, por último, las células T pueden no encontrar las células tumorales porque no hay suficiente antígeno diana (CD70 en nuestro caso). Nuestro estudio aborda esta tercera limitación”, expone Sadelain. El investigador ganó hace dos semanas el Premio Fronteras de la Fundación BBVA, dotado con 400.000 euros, junto a su colega estadounidense Carl June, por ser los pioneros de las revolucionarias terapias CAR-T.

Uno de estos tratamientos puede costar hasta 300.000 euros por paciente. En España ya hay cinco CAR-T industriales financiados por el Sistema Nacional de Salud, todos ellos contra tumores de la sangre: dos comercializados por la farmacéutica Gilead Sciences y el resto por Novartis, Janssen y Bristol Myers Squibb. Además hay dos opciones académicas, desarrolladas por la sanidad pública en el Hospital Clínic de Barcelona, contra la leucemia linfoblástica aguda y el mieloma múltiple, por unos 90.000 euros por persona.

El jefe del Servicio de Inmunología del Clínic, Manel Juan, aplaude el nuevo estudio, en el que no ha participado. “Es una demostración de concepto muy relevante e impecablemente desarrollada. Se abre una nueva opción terapéutica para combinar con otras y buscar un mejor tratamiento para todos estos tumores”, opina el inmunólogo. Juan califica el estudio de “excelente”, aunque echa de menos un análisis de los posibles efectos adversos en células sanas fuera del tumor. “El trabajo es tan potente porque las posibilidades de usar esta aproximación son clarísimas”, celebra.

El primer paciente tratado con CAR-T en 2010, Bill Ludwig, era un funcionario de prisiones de 65 años que estaba a punto de morir por una leucemia. Ya le habían dado la extremaunción. En el Hospital de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, recibió un tratamiento experimental de CAR-T a la desesperada. Tras más de una década sin cáncer, el inmunólogo Carl June declaró a Ludwig “curado”.